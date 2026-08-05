Estudiantes homenajeó a Alejandro Sabella con una emotiva estatua en el estadio UNO

Estudiantes de La Plata volvió a rendir tributo a uno de los nombres más importantes de su historia. En el marco de los festejos por el 121° aniversario de la institución, el "Pincha" inauguró una estatua de tamaño real de Alejandro Sabella, el entrenador que condujo al club a la conquista de la Copa Libertadores 2009 y que dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.