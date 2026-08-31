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Aumento para las Becas Manuel Belgrano: de cuánto es y desde cuándo aplica

El beneficio para estudiantes de carreras estratégicas alcanzará los $187.495 mensuales. Los detalles de la actualización fijada por el Ministerio de Capital Humano y los requisitos de inscripción.

Aumento para las Becas Manuel Belgrano: de cuánto es y desde cuándo aplica
Fuente: Anses
Hace 1 Hs

Los beneficiarios de las Becas Manuel Belgrano, programa orientado a impulsar el ingreso, la continuidad y la graduación en áreas estratégicas, percibirán un aumento en su cuota mensual, la cual alcanzará el monto de $187.495. La actualización del beneficio rige con efecto retroactivo al mes de junio de 2026.

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La medida quedó formalizada mediante la resolución 544/2026 en el Boletin Oficial e incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas nacionales o provinciales.

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Quiénes pueden aplicar a las Becas Manuel Belgrano

Cuentan como estratégicas las disciplinas pertenecientes a las siguientes áreas:

Energía e Hidrocarburos

Minería y Geociencias

Logística e Infraestructura

Agroindustria y Biotecnología

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias Exactas y Naturales

Los requisitos para acceder a este beneficio estatal exigen la condición de alumno regular —tanto para ingresantes como para cursantes— de nacionalidad argentina, matriculado en una universidad pública nacional o provincial dentro de las ofertas académicas fijadas por la convocatoria.

La asignación de esta ayuda económica alcanza a estudiantes universitarios matriculados en carreras definidas como estratégicas para la producción y el crecimiento económico del país.

Más información sobre las Becas Manuel Belgrano

La asignación contempla una vigencia de 12 meses y admite renovación bajo el cumplimiento de criterios académicos y socioeconómicos. Esta propuesta del Ministerio de Capital Humano, ejecutada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, fomenta el trayecto educativo en áreas clave para el desarrollo social y productivo, además de fortalecer la integración entre las casas de estudio, la tecnología nacional y el ámbito laboral.

El beneficio registró distintas instancias de reajuste en su trayectoria, dado que el importe se situaba en $81.685 desde 2024, pasó luego a la cifra de $122.527 y alcanzó el valor final de $187.495 con la actualización vigente.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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