Aumento para las Becas Manuel Belgrano: de cuánto es y desde cuándo aplica

Más información sobre las Becas Manuel Belgrano

La asignación contempla una vigencia de 12 meses y admite renovación bajo el cumplimiento de criterios académicos y socioeconómicos. Esta propuesta del Ministerio de Capital Humano, ejecutada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, fomenta el trayecto educativo en áreas clave para el desarrollo social y productivo, además de fortalecer la integración entre las casas de estudio, la tecnología nacional y el ámbito laboral.