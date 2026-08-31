De la primera idea a una novela: así será la nueva Escuela de Escritores de Tucumán

Escribir una novela no empieza y termina con tener una buena idea. Después vienen los personajes, los diálogos, el argumento, las escenas que funcionan y las que hay que borrar. Ese camino, que Juan Ángel Cabaleiro dice haber aprendido también a fuerza de escribir y equivocarse, es parte de lo que quiere llevar ahora a la Escuela de Escritores de Tucumán, que comenzará a funcionar este sábado 5 de septiembre.