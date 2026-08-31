De la primera idea a una novela: así será la nueva Escuela de Escritores de Tucumán

Resumen para apurados
- El escritor Juan Ángel Cabaleiro inaugurará este sábado la Escuela de Escritores de Tucumán para brindar formación integral en la creación de novelas y cuentos.
- Inspirado en modelos españoles y con experiencia en talleres desde 2014, el autor premiado estructuró un programa de siete áreas técnicas y crítica de textos.
- El proyecto busca consolidar un espacio sostenido de profesionalización literaria en la región, acompañando el desarrollo de futuras obras y nuevos narradores.
Escribir una novela no empieza y termina con tener una buena idea. Después vienen los personajes, los diálogos, el argumento, las escenas que funcionan y las que hay que borrar. Ese camino, que Juan Ángel Cabaleiro dice haber aprendido también a fuerza de escribir y equivocarse, es parte de lo que quiere llevar ahora a la Escuela de Escritores de Tucumán, que comenzará a funcionar este sábado 5 de septiembre.
Las clases serán los sábados, de 10 a 13.30, y estará a cargo del escritor. La escuela funcionará en su casa y la dirección será informada por privado a quienes se inscriban. Cabaleiro contó que viene pensando el proyecto desde hace algunos años, tomando como referencia experiencias de otros países, especialmente de España.
“No es solamente escribir y que te digan si está bien o está mal”, explicó durante una entrevista con LA GACETA. Su idea es acercarse más a una escuela, con contenidos que se vayan trabajando de manera sostenida.
De qué se va a hablar en las clases
El programa está dividido en siete áreas: Argumento, Estilo, Sintaxis, Elementos de la narración, Análisis y comentario de obras fundamentales, El oficio del escritor y Taller de lectura y crítica de textos propios.
En algunas clases se trabajará cómo armar una trama, desarrollar un conflicto o construir personajes. En otras aparecerán cuestiones más pequeñas, pero igual de importantes: dónde cortar una frase, cómo hacer funcionar un diálogo, qué ritmo tiene un texto o de qué manera una descripción puede sumar a la historia.
Y habrá un espacio para llevar todo eso a la práctica. “Cada uno va con su proyecto”, resumió Cabaleiro. Los últimos 90 minutos de cada sábado estarán destinados principalmente a leer las producciones de los alumnos y analizar textos literarios.
Las materias, además, irán rotando. Una semana se trabajará con elementos de la narración y argumento; la siguiente, con sintaxis y estilo.
De sus novelas a las aulas tucumanas
La relación de Cabaleiro con la enseñanza de la escritura no empieza con esta escuela. Desde 2014 coordina talleres y parte de su obra también encontró lectores dentro de las aulas.
Uno de los casos es El caso Dorindo, una novela policial breve ambientada en la capital tucumana. Según registra el propio autor, por su extensión, su lenguaje y el peso que tienen la intriga y la acción, el libro comenzó a utilizarse como lectura en numerosos colegios secundarios de la provincia.
Su blog conserva fotografías de ese recorrido. Allí aparecen visitas al Colegio Santa María, el Instituto Técnico de la UNT, el Santo Cristo de Banda del Río Salí, Nueva Concepción, la Escuela Normal, Santa Catalina y la Escuela Técnica N°2, entre otras instituciones. En varias de ellas se encontró con estudiantes que habían leído El caso Dorindo y participó de charlas y firmas de ejemplares.
Ese contacto con estudiantes también aparece en la entrevista. Cabaleiro contó que nunca pensó especialmente sus novelas para adolescentes, pero algunas terminaron encontrando allí a buena parte de sus lectores. “Se dio así, no es que yo escriba para ese público”, señaló.
El recorrido detrás de la escuela
Cabaleiro publicó novelas y libros de cuentos como Masacre en Lastenia, El secreto de La Quebradita, La vida bochornosa del Negro Carrizo, Cuentos de las dos orillas y Las vidas extrañas. Masacre en Lastenia, publicada por Edunt, tuvo además sus derechos adquiridos por Paramount en 2022.
Su trayectoria incluye premios en Argentina y España: ganó, entre otros, el Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca por El secreto de La Quebradita y la convocatoria de ficciones de Edunt por Masacre en Lastenia. También escribe regularmente en LA GACETA Literaria, donde su blog reúne más de 80 artículos publicados.
Cómo inscribirse
La Escuela de Escritores de Tucumán comenzará este sábado 5 de septiembre y tendrá encuentros semanales de 10 a 13.30. Por el momento, las clases se dictarán en la casa de Juan Ángel Cabaleiro y la dirección se informará a quienes se anoten.
Para consultar por cupos, inscripción y demás detalles, los interesados pueden escribir a juanangelcabaleiro@yahoo.es.