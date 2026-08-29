Fallo inédito: la Justicia reconoció como laboral el vínculo de un repartidor con Pedidos Ya y ordenó indemnizarlo

La resolución fue dictada por el juez Gonzalo Caballero y consideró que el trabajador se encontraba en una relación de dependencia, pese a que las empresas involucradas sostenían que se trataba de un prestador autónomo contratado mediante una locación de servicios. El caso, sin embargo, todavía no está firme: la sentencia fue apelada y se encuentra en revisión ante la Cámara Laboral.