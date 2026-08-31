Con la Copa del Mundo en alto, Las Leonas volvieron a la Argentina tras una consagración histórica

Resumen para apurados
- Las Leonas regresaron a la Argentina tras coronarse campeonas mundiales de hockey por tercera vez, siendo recibidas por cientos de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza.
- El equipo de Fernando Ferrara culminó un torneo invicto al vencer 3-1 en penales australianos al local Países Bajos tras empatar 1-1 en la final disputada en Amstelveen.
- La histórica coronación reafirma el liderazgo internacional del hockey argentino e impulsó el reclamo de las jugadoras por mayor inversión y apoyo al deporte nacional.
Las Leonas regresaron a la Argentina después de una consagración histórica en el Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado fue recibido por cientos de personas en el aeropuerto de Ezeiza, entre aplausos, banderas y cánticos, luego de conquistar el título mundial por tercera vez en su historia. La tucumana Victoria Sauze fue una de las integrantes del plantel que celebró junto a sus compañeras el esperado regreso al país.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara derrotó 3-1 a Países Bajos en los shoot-outs, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. La definición tuvo un condimento especial porque se disputó en el Wagener Stadium de Amstelveen, ante unas 10.000 personas y frente a las locales, que defendían el título mundial.
Argentina terminó el torneo invicta y logró una victoria histórica ante Países Bajos, las actuales bicampeonas olímpicas. Una de las protagonistas de la final fue Majo Granatto, quien marcó el empate que llevó el encuentro a los penales australianos y que, tras el regreso al país, destacó la importancia del logro conseguido.
ð¦ð·Â¡LAS CAMPEONAS YA ESTÃN EN CASA! ðª— TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 31, 2026
ðLas Leonas llegaron a la Argentina despuÃ©s de conseguir el tercer Mundial de hockey de su historia.
ðMarÃa JosÃ© Granatto: "Jugamos con una convicciÃ³n espectacular".
ð£"Sabemos que como Argentina cuesta un poquito mÃ¡s. OjalÃ¡ que este seaâ¦ pic.twitter.com/zr0VjRNBDT
“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad”, expresó Granatto, quien además contó cómo viven las horas posteriores al título: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”.
Un mensaje que trascendió el festejo
La campeona del mundo también aprovechó el contacto con los medios para remarcar la importancia de apoyar al deporte argentino. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, sostuvo Granatto, mientras las jugadoras celebraban el regreso a casa con la medalla de oro.
â¤ï¸ Â¡LLEGARON LAS LEONAS AL PAÃS!— 351 Deportes (@351Deportes) August 31, 2026
ð El seleccionado argentino llegÃ³ a Ezeiza y fue recibido por cientos de hinchas. MÃ¡s que merecido.
ð¤ Â¿QuÃ© lugar ocupa Las Leonas en la historia del deporte argentino?
ð¥ @ArgFieldHockey pic.twitter.com/u6DUqdClyC
Por su parte, Ferrara destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años y calificó al Mundial como “un torneo impecable”. El entrenador resaltó la combinación de talento, coraje, buen juego y solidez defensiva, además de la confianza y la unión que mostró el grupo durante toda la competencia.