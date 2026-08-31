Con la Copa del Mundo en alto, Las Leonas volvieron a la Argentina tras una consagración histórica

Las Leonas regresaron a la Argentina después de una consagración histórica en el Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado fue recibido por cientos de personas en el aeropuerto de Ezeiza, entre aplausos, banderas y cánticos, luego de conquistar el título mundial por tercera vez en su historia. La tucumana Victoria Sauze fue una de las integrantes del plantel que celebró junto a sus compañeras el esperado regreso al país.