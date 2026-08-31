DeportesHockey

Con la Copa del Mundo en alto, Las Leonas volvieron a la Argentina tras una consagración histórica

El seleccionado argentino de hockey sobre césped volvió al país después de conquistar su tercer Mundial y fue recibido por cientos de personas en el aeropuerto de Ezeiza.

CAMPEONAS. Las Leonas regresaron al país con la Copa del Mundo después de conquistar el título ante Países Bajos.
CAMPEONAS. Las Leonas regresaron al país con la Copa del Mundo después de conquistar el título ante Países Bajos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas regresaron a la Argentina tras coronarse campeonas mundiales de hockey por tercera vez, siendo recibidas por cientos de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza.
  • El equipo de Fernando Ferrara culminó un torneo invicto al vencer 3-1 en penales australianos al local Países Bajos tras empatar 1-1 en la final disputada en Amstelveen.
  • La histórica coronación reafirma el liderazgo internacional del hockey argentino e impulsó el reclamo de las jugadoras por mayor inversión y apoyo al deporte nacional.
Resumen generado con IA

Las Leonas regresaron a la Argentina después de una consagración histórica en el Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado fue recibido por cientos de personas en el aeropuerto de Ezeiza, entre aplausos, banderas y cánticos, luego de conquistar el título mundial por tercera vez en su historia. La tucumana Victoria Sauze fue una de las integrantes del plantel que celebró junto a sus compañeras el esperado regreso al país.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara derrotó 3-1 a Países Bajos en los shoot-outs, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. La definición tuvo un condimento especial porque se disputó en el Wagener Stadium de Amstelveen, ante unas 10.000 personas y frente a las locales, que defendían el título mundial.

Argentina terminó el torneo invicta y logró una victoria histórica ante Países Bajos, las actuales bicampeonas olímpicas. Una de las protagonistas de la final fue Majo Granatto, quien marcó el empate que llevó el encuentro a los penales australianos y que, tras el regreso al país, destacó la importancia del logro conseguido.

“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad”, expresó Granatto, quien además contó cómo viven las horas posteriores al título: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”.

Un mensaje que trascendió el festejo

La campeona del mundo también aprovechó el contacto con los medios para remarcar la importancia de apoyar al deporte argentino. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, sostuvo Granatto, mientras las jugadoras celebraban el regreso a casa con la medalla de oro.

Por su parte, Ferrara destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años y calificó al Mundial como “un torneo impecable”. El entrenador resaltó la combinación de talento, coraje, buen juego y solidez defensiva, además de la confianza y la unión que mostró el grupo durante toda la competencia.

Temas Victoria SauzeLas Leonas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿La tucumana Victoria Sauze jugará la final del Mundial con Las Leonas?

¿La tucumana Victoria Sauze jugará la final del Mundial con Las Leonas?

Victoria Sauze, la tucumana que dejó su huella en la final del Mundial

Victoria Sauze, la tucumana que dejó su huella en la final del Mundial

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Por qué Victoria Sauze no jugó la semifinal de Las Leonas ante Australia

Por qué Victoria Sauze no jugó la semifinal de Las Leonas ante Australia

De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de Vicky Sauze

De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de "Vicky" Sauze

Lo más popular
Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
1

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027
2

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía
3

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”
4

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open
5

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Italia

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Italia

Es lo mejor de mi carrera: la emoción de Navone luego del triunfo sobre Djokovic en el US Open

"Es lo mejor de mi carrera": la emoción de Navone luego del triunfo sobre Djokovic en el US Open

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

Regional del NOA: Tucumán Rugby venció a Natación con un penal en la última jugada

Regional del NOA: Tucumán Rugby venció a Natación con un penal en la última jugada

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

Comentarios