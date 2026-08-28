Día del Empleado de Comercio: por qué se trasladaría y cuál sería la nueva fecha del feriado

El feriado del Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre cada año en recuerdo de la sanción de la Ley 11.729 en el año 1933, una norma clave que fijó los primeros derechos laborales para los empleados del sector mercantil en el país, incluyendo vacaciones pagas y la indemnización por despido. Posteriormente, la Ley 26.541 sancionada en 2009 instituyó oficialmente este día como jornada de descanso. Sin embargo, aquella fecha caerá en sábado, por lo que la duda gira en torno a si este festejo se trasladará para el lunes 28 de septiembre.