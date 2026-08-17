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Cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026: el calendario completo de los próximos feriados

Después del feriado del 17 de agosto, todavía quedan cuatro fines de semana largos antes de que termine el año, incluido un fin de semana extralargo de cuatro días en diciembre.

El calendario de los feriados
El calendario de los feriados (Imagen Web)
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Argentina cuenta con cuatro fines de semana largos restantes en 2026 tras el feriado de agosto, destacándose un descanso extralargo de cuatro días en diciembre.
  • Tras el 17 de agosto, el cronograma oficial incluye jornadas no laborables y feriados en octubre por la Diversidad Cultural, noviembre por la Soberanía y dos en diciembre.
  • Las fechas permitirán planificar escapadas y potenciar el turismo nacional, con alta demanda proyectada para el feriado puente de cuatro días previo al verano.
Resumen generado con IA

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora este lunes 17 de agosto, ya quedó atrás y muchos argentinos comienzan a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo feriado.

La buena noticia es que todavía quedan cuatro fines de semana largos en Argentina durante 2026. El calendario de feriados nacionales ofrece nuevas oportunidades para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de que termine el año.

Entre las fechas que quedan se destaca especialmente el fin de semana extralargo de diciembre, que permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, estos son los próximos fines de semana largos:

10, 11 y 12 de octubre: sábado, domingo y lunes por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21, 22 y 23 de noviembre: sábado, domingo y lunes por el Día de la Soberanía Nacional.

5, 6, 7 y 8 de diciembre: cuatro días consecutivos por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

25, 26 y 27 de diciembre: viernes, sábado y domingo por Navidad.

Así, desde agosto hasta el final del año habrá cuatro oportunidades de disfrutar de un fin de semana largo.

Feriados de octubre 2026

El próximo descanso extendido será en octubre.

El lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días entre el sábado 10 y el lunes 12.

Será la primera oportunidad después de agosto para realizar una escapada de pocos días.

Feriado de noviembre: fin de semana largo

En noviembre llegará otro descanso de tres días.

El lunes 23 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional. De esta manera, el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 conformarán un nuevo fin de semana largo.

Diciembre tendrá un fin de semana extralargo

El descanso más extenso de los próximos meses llegará en diciembre.

El lunes 7 de diciembre será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Al quedar unidos al sábado 5 y domingo 6, se formará un fin de semana extralargo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Para quienes planeen viajar, será una de las fechas más atractivas que quedan en el calendario de 2026.

Navidad también tendrá fin de semana largo

El último fin de semana largo del año llegará con Navidad.

El viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad y, al quedar unido al sábado 26 y domingo 27, permitirá contar con tres días consecutivos de descanso.

Calendario de feriados que quedan en 2026

Las fechas que restan en el calendario oficial de feriados nacionales son:

Fecha                          Día                          Feriado

12 de octubre        Lunes          Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre        Lunes        Día de la Soberanía Nacional

7 de diciembre        Lunes          Día no laborable con fines turísticos

8 de diciembre         Martes          Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre    Viernes       Navidad

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?


Después del feriado del 17 de agosto, el próximo fin de semana largo será del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Luego llegará el descanso de noviembre y, en diciembre, habrá dos oportunidades más: el fin de semana extralargo de cuatro días por el 8 de diciembre y el fin de semana largo de Navidad.

Para quienes estén pensando en viajar, anticipar las reservas de alojamiento y transporte puede ser especialmente conveniente para diciembre, una época en la que aumenta la demanda turística por la cercanía de las vacaciones de verano.

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