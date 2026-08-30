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Horóscopo chino: qué signos lograrán sanar heridas emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el cierre de agosto y el inicio de septiembre estarán marcados por una energía de introspección. Cuatro animales enfrentarán desafíos emocionales y oportunidades para sanar.

Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó que Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho sanarán heridas emocionales en septiembre por la energía del Agua Yin.
  • La etapa invita a la introspección, cerrar ciclos del pasado y soltar el control, promoviendo el acompañamiento del entorno y el respeto por los tiempos individuales.
  • El proceso permitirá a los signos alcanzar mayor equilibrio y serenidad para afrontar futuras decisiones con renovada claridad personal y afectiva.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino anticipa una etapa de introspección y cambios emocionales para el cierre de agosto y el comienzo de septiembre. Según las recientes predicciones de la astróloga y autora Ludovica Squirru, algunos signos tendrán la posibilidad de revisar situaciones del pasado, reconectar con sus emociones y avanzar hacia un proceso de sanación.

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

La energía del Agua Yin, característica de este periodo, favorece la mirada hacia el mundo interior. En lugar de buscar respuestas inmediatas, el momento invita a respetar los tiempos personales, escuchar las necesidades emocionales y físicas y permitir que la reflexión ayude a procesar experiencias anteriores.

Además, esta influencia puede fortalecer los gestos de solidaridad y la conexión con otras personas, por lo que el acompañamiento del entorno tendrá un papel importante.

Los signos del horóscopo chino que atraviesan una etapa de sanación

Entre los animales del zodíaco chino, Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho atraviesan este periodo de manera particular. Cada uno tendrá un desafío diferente relacionado con sus emociones, sus vínculos y la manera de afrontar aquello que no puede controlar.

  • Dragón: aprender a detenerse

Sin embargo, durante este periodo la pausa será fundamental. Tomarse un tiempo para observar lo que sucede internamente puede ayudarlo a encontrar respuestas que no aparecen cuando actúa de manera impulsiva.

También será importante que permita que las personas de su entorno aporten sus puntos de vista. Escuchar a los demás puede darle una mirada más clara sobre el camino que quiere seguir.

  • Conejo: cerrar capítulos del pasado

La energía del Agua Yin favorece la expresión de sentimientos que permanecieron contenidos y la revisión de relaciones del pasado. En este proceso, la nostalgia puede convertirse en un obstáculo si impide avanzar.

Por eso, uno de sus principales desafíos será aceptar lo vivido y cerrar aquellas etapas que ya no forman parte de su presente.

  • Serpiente: transformar el control en aceptación

Ante este escenario, la recomendación es actuar con templanza y evitar respuestas apresuradas. No todo podrá quedar bajo su control, y aceptar esa realidad será parte importante del proceso.

La transformación llegará cuando pueda dejar de intentar controlar aquello que escapa de sus posibilidades y encuentre una manera más serena de afrontar las circunstancias.

  • Chancho: volver a lo simple

A la vez, reconocer y aceptar la diversidad de emociones que atraviesa puede permitirle avanzar en un proceso de mayor conexión personal.

En conjunto, las predicciones para este periodo ponen el foco en la paciencia, el descanso, la introspección y la aceptación. Más que buscar soluciones inmediatas, el cierre de agosto y el comienzo de septiembre aparecen como una etapa para escuchar lo que sucede internamente y dar espacio a la sanación emocional.

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