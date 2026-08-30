Ecográfico Rim, de punta a punta rumbo al “Batalla”

Ecográfico Rim no necesitó esperar a nadie. Desde que se abrieron los partidores tomó la delantera, marcó el ritmo de la carrera y, cuando llegó el momento de demostrar que también podía responder en una distancia exigente, aceleró con autoridad. El zaino fue de menor a mayor dentro de su propia estrategia y terminó construyendo una victoria que lo posiciona como uno de los nombres que habrá que seguir de cerca en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la competencia más importante de la región que se disputará el próximo 24 de septiembre y que tendrá una recompensa de 20 millones de pesos para el ganador.