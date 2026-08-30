Ecográfico Rim, de punta a punta rumbo al “Batalla”

Ecográfico Rim no necesitó esperar a nadie. Desde que se abrieron los partidores tomó la delantera, marcó el ritmo de la carrera y, cuando llegó el momento de demostrar que también podía responder en una distancia exigente, aceleró con autoridad. El zaino fue de menor a mayor dentro de su propia estrategia y terminó construyendo una victoria que lo posiciona como uno de los nombres que habrá que seguir de cerca en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la competencia más importante de la región que se disputará el próximo 24 de septiembre y que tendrá una recompensa de 20 millones de pesos para el ganador.
El defensor de la caballeriza “Los 4 de Córdoba” se impuso en el clásico “Rumbo al Batalla”, la prueba central de la jornada desarrollada en el hipódromo tucumano. Bien administrado por el jinete Rafael Schneider, derrotó por 2 1/2 cuerpos a Puro Poder Real, que relegó al tercer lugar a Pepe Curdeles. El hijo de Remote, nieto materno de Easing Along, empleó 2’5”4/5 para recorrer los 2.000 metros y, además del trofeo, consiguió el premio más importante: el pasaje directo para el “Batalla”.
La carrera tenía un condimento especial. No se trataba solamente de ganar un clásico, sino de conseguir el derecho a medirse con los mejores ejemplares de la región en los 2.200 metros del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. Ecográfico Rim respondió con creces al desafío.
Apenas se abrieron los partidores, el zaino se hizo dueño del puesto de privilegio. Durante los primeros 600 metros fue seguido desde medio cuerpo por Stavros Dream, mientras que, a partir del palo de los 1.400 metros, Baby Champion comenzó a presionarlo. La lucha se hizo intensa hasta el codo de los 700 metros, pero el puntero tenía todavía una reserva importante.
“En el opuesto, cerca de los 1.300 metros, ya lo veía ganador, a pesar de que faltaba mucho todavía. El caballo iba con un andar sólido, sin ser exigido por el jinete”, contó Sergio Speziale, encargado de la preparación del vencedor.
La sensación desde afuera terminó transformándose en una realidad en la recta final. Ecográfico Rim ingresó al tramo decisivo con resto y, lejos de sentir el esfuerzo de haber marcado el paso durante todo el recorrido, respondió con mucha fuerza. En los últimos 350 metros, Puro Poder Real intentó ir en busca de la punta y achicó diferencias, pero se encontró con una verdadera “muralla”. El puntero no cedió y cruzó el disco con autoridad.
Para el equipo de “Los 4 de Córdoba” hubo, además, una cuota de alivio. La distancia era una incógnita. Hasta esta competencia, Ecográfico Rim había competido como máximo sobre 1.600 metros y ahora debía afrontar un recorrido de 2.000.
“Estoy muy contento porque el caballo ganó en gran forma. Le teníamos un poco de desconfianza a los 2.000 metros, ya que lo máximo que había competido fue 1.600 metros. Sin embargo, se adaptó perfecto a la carrera de fondo”, explicó Speziale.
El zaino, nacido el 10 de octubre de 2021 en el prestigioso haras Firmamento, atraviesa un momento inmejorable. Se mantiene invicto en el NOA y ya consiguió dos victorias contundentes en la región. El 26 de julio había apabullado a sus adversarios en el clásico “Madre de Ciudades”, en Santiago del Estero. Ahora repitió la historia en Tucumán y, de paso, consiguió el boleto que todos querían.
El desafío que viene será todavía mayor. El 24 de septiembre deberá recorrer 2.200 metros y enfrentará a ejemplares de mayor jerarquía, entre ellos Endor Rye, Dr. Legasov y Suffok. Será otra historia, con adversarios de primer nivel y una exigencia superior.
Va por la gloria
“Serán 200 metros más el Batalla, pero igualmente le tenemos mucha confianza. Nunca tuve la suerte de competir en este Gran Premio, que es sin dudas la competencia más importante de la región y una de las más prestigiosas del interior del país. Con el equipo tenemos mucha ilusión, porque creemos que tenemos un caballo que puede hacer un gran papel”, sostuvo Speziale.
Ecográfico Rim ya tiene su lugar asegurado en la carrera más esperada del turf regional. Llegará al “Batalla” invicto en el NOA, con dos actuaciones convincentes y una victoria en Tucumán que dejó una certeza: los 2.200 metros ya no parecen ser una amenaza. El zaino santiagueño sacó pasaje directo y ahora irá por el premio mayor.