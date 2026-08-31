Islandia rechaza el ingreso a la Unión Europea

Los islandeses rechazaron, por un 52,8% frente a un 47,2%, retomar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, con lo que cerraron de facto la puerta a la membresía, al menos durante los próximos dos años, según los resultados definitivos del referéndum publicados ayer, en un revés para Bruselas, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte.