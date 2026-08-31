Mundo

Islandia rechaza el ingreso a la Unión Europea

El 52,8% votó que no quiere reabrir negociaciones para adherir al bloque

ANUNCIO. La primera ministra y el gabinete informaron los resultados.
ANUNCIO. La primera ministra y el gabinete informaron los resultados.
Hace 3 Hs

REIKJAVIK, Islandia.- Islandia dijo “nei”. En un referéndum seguido muy de cerca y decidido por un estrecho margen, el país nórdico rechazó reabrir las negociaciones de adhesión con la Unión Europea.

Los islandeses rechazaron, por un 52,8% frente a un 47,2%, retomar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, con lo que cerraron de facto la puerta a la membresía, al menos durante los próximos dos años, según los resultados definitivos del referéndum publicados ayer, en un revés para Bruselas, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte.

Un ensayo de Islandia prueba que el bienestar aumenta cuando se trabaja menos

Un ensayo de Islandia prueba que el bienestar aumenta cuando se trabaja menos

A la pregunta “¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”, el 52,8% de los votantes respondió “no” y el 47,2% “sí” en la consulta celebrada el sábado, de acuerdo con el recuento oficial difundido por la cadena pública RUV tras el escrutinio de la totalidad de los votos.

La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.

Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas fueron en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia empezó a virar en las horas finales.

Bañarse en comunidad: la sorprendente cultura de piscinas en Islandia reconocida por la Unesco

Bañarse en comunidad: la sorprendente cultura de piscinas en Islandia reconocida por la Unesco

Islandia solicitó el ingreso en la UE en 2009, pero paralizó las negociaciones cuatro años más tarde en medio de un clima adverso a Bruselas, y el siguiente Gobierno nacido de los comicios de 2013, comunicó en 2015 que este país nórdico ya no era candidato.

Referendo

La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta. En el caso de un triunfo del “sí”, se había prometido otro referendo sobre el hipotético acuerdo que alcanzasen Reikiavik y Bruselas.

Viaje a Islandia: un tucumano cumplió su sueño de convertirse en un cazador de auroras boreales

Viaje a Islandia: un tucumano cumplió su sueño de convertirse en un cazador de auroras boreales

La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

Temas Estados Unidos de AméricaUnión EuropeaDonald TrumpIslandia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego
1

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán
2

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán

BAFWEEK: una postal de la moda argentina
3

BAFWEEK: una postal de la moda argentina

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles
4

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles

5

Decir lo indecible

Ranking notas premium
Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”
1

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?
2

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán
4

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones
5

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones

Más Noticias
La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Una antología de voces poéticas

Una antología de voces poéticas

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

Omar Paganini: La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal

Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"

Comentarios