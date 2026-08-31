Islandia rechaza el ingreso a la Unión Europea

REIKJAVIK, Islandia.- Islandia dijo “nei”. En un referéndum seguido muy de cerca y decidido por un estrecho margen, el país nórdico rechazó reabrir las negociaciones de adhesión con la Unión Europea.
Los islandeses rechazaron, por un 52,8% frente a un 47,2%, retomar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, con lo que cerraron de facto la puerta a la membresía, al menos durante los próximos dos años, según los resultados definitivos del referéndum publicados ayer, en un revés para Bruselas, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte.
A la pregunta “¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”, el 52,8% de los votantes respondió “no” y el 47,2% “sí” en la consulta celebrada el sábado, de acuerdo con el recuento oficial difundido por la cadena pública RUV tras el escrutinio de la totalidad de los votos.
La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.
Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas fueron en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia empezó a virar en las horas finales.
Islandia solicitó el ingreso en la UE en 2009, pero paralizó las negociaciones cuatro años más tarde en medio de un clima adverso a Bruselas, y el siguiente Gobierno nacido de los comicios de 2013, comunicó en 2015 que este país nórdico ya no era candidato.
Referendo
La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta. En el caso de un triunfo del “sí”, se había prometido otro referendo sobre el hipotético acuerdo que alcanzasen Reikiavik y Bruselas.
La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.