Bañarse en comunidad: la sorprendente cultura de piscinas en Islandia reconocida por la Unesco

Esta cultura fomenta la salud integral física, mental y social de todos y contribuye a que, a pesar de los largos y oscuros inviernos, los habitantes de este país se consideren, según las encuestas, uno de los pueblos más felices del mundo. “Incluso al bañarse desnudos, los islandeses abrazan la tradición de estar juntos en la naturaleza”, explican en el medio mencionado. El baño sirve como aglutinante social. La UNESCO reconoce expresamente la importancia de las piscinas como lugares públicos en Islandia en los que personas de todas las edades y procedencias se reúnen no solo para nadar, sino también para convivir e intercambiar ideas.