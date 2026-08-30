›› EL ESCENARIO Las redes y los cerebros de los chicos El miércoles pasado la empresa Meta accedió a pagar un monto megamillonario para frenar el riesgo de una cascada judicial que podía llevarla a la quiebra. Algunos creen que es un punto de quiebre para la dinámica imperante en el ecosistema digital. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Daniel Dessein Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas FacebookEstados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresMark ZuckerbergMeta Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Meta limitará el ingreso de jóvenes a sus redes sociales Instagram y Facebook