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Las redes y los cerebros de los chicos

Las redes y los cerebros de los chicos

El miércoles pasado la empresa Meta accedió a pagar un monto megamillonario para frenar el riesgo de una cascada judicial que podía llevarla a la quiebra. Algunos creen que es un punto de quiebre para la dinámica imperante en el ecosistema digital.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 3 Hs

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