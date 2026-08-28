Una adolescente de 17 años murió tras un grave accidente entre una moto y un colectivo en Famaillá

Una adolescente de 17 años murió anoche luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 102, en Famaillá. El siniestro se produjo alrededor de las 20.05 y tuvo como protagonistas a un colectivo Mercedes-Benz y una motocicleta Motomel DLX de color negro, que era conducida por la menor.
Según informó la Policía, ambos vehículos circulaban por la ruta cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, se produjo la colisión. El impacto fue de tal magnitud que la adolescente resultó gravemente herida. Tras recibir las primeras asistencias, fue trasladada de urgencia al hospital de Famaillá, donde los médicos intentaron estabilizarla.
La gravedad de las lesiones, sin embargo, no le permitió sobrevivir. Cerca de 20 minutos después del accidente, desde el centro de salud confirmaron su fallecimiento.
A partir de la muerte de la joven, tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento, que ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entre ellas se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y el secuestro de los vehículos involucrados, mientras se reúnen elementos que permitan reconstruir la mecánica del choque.
Tras el accidente, la periodista Cecilia Páez difundió en su cuenta de X un video relacionado con el siniestro, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
SINIESTRO RUTA 38:— Cecilia Paez (@Cecilia31326244) August 27, 2026
🚨 #URGENTE - RUTA 38 CAMINO A TRAZA VIEJA -FAMAILLÁ. AHORA
Accidente: Moto debajo de colectivo. Personal policial trabajando en el lugar.
Tránsito con desvío, demoras. Camión Frinoa y colectivo Tesa en zona.
Precaución al circular. pic.twitter.com/8TjpReCOIR
Durante el procedimiento desplegado en la zona participaron efectivos de la Comisaría de Famaillá, Infantería de la Unidad Regional Oeste, Patrulla Motorizada, personal de distintas dependencias policiales y agentes de Tránsito de la Municipalidad de Famaillá.
Las tareas realizadas sobre la ruta generaron anoche demoras y afectaron temporalmente la circulación vehicular. Una vez concluido el operativo y levantadas las medidas dispuestas en el lugar, la Policía informó que la Ruta 38 volvió a quedar habilitada para el tránsito.