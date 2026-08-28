Una adolescente de 17 años murió tras un grave accidente entre una moto y un colectivo en Famaillá

Una adolescente de 17 años murió anoche luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 102, en Famaillá. El siniestro se produjo alrededor de las 20.05 y tuvo como protagonistas a un colectivo Mercedes-Benz y una motocicleta Motomel DLX de color negro, que era conducida por la menor.