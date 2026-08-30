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Mirá el 1x1 del empate de Atlético Tucumán y Belgrano

El “Decano” volvió a empatar en casa y Lautaro Godoy fue la figura del equipo.

ATAQUE. Lautaro Godoy intenta abrirse paso entre varios jugadores de Belgrano durante el empate sin goles en el Monumental.
ATAQUE. Lautaro Godoy intenta abrirse paso entre varios jugadores de Belgrano durante el empate sin goles en el Monumental.
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán igualó 0-0 en el Monumental José Fierro y volvió a mostrar solidez defensiva, aunque le faltó claridad en los metros finales. Lautaro Godoy fue el punto más alto de un equipo que tuvo rendimientos parejos, pero no encontró las herramientas necesarias para romper el cero.

Luis Ingolotti (6)
Respondió con seguridad cada vez que fue exigido. Sacó una pelota muy brava en el complemento que podría haber significado el 1-0 del “Pirata”.

Leonel Di Plácido (5)
Muy participativo para pasar al ataque, pero poco lúcido a la hora de decidir y ejecutar. Fue desbordado en algunas ocasiones.

Cléver Ferreira (6)
Fue una amenaza constante en cada pelota parada a favor, aunque no pudo concretar ninguna. Sostuvo sin problemas primero a Fernández y luego a Passerini.

Luciano Vallejo (6)
Hizo bien los relevos cada vez que Galván se proyectó al ataque y descuidó su zona. Perdió muy pocos duelos y se encargó de ordenar constantemente la defensa.

Ignacio Galván (6)
Bajó un poco el nivel respecto de sus actuaciones previas a la expulsión, pero mostró que puede ser una opción importante para pasar al ataque gracias a su potencia.

Renzo Tesuri (6)
Mostró el sacrificio de siempre y se fue ovacionado. Mucho despliegue, aunque todavía le falta dar un paso adelante en los últimos metros para aportar algo más en ofensiva.

Leonel Vega (6)
Tuvo un primer tiempo algo complicado, con algunas malas ejecuciones poco habituales en él, pero en el complemento recuperó su nivel con el quite y la presencia de siempre.

Lautaro Godoy (7)
El mejor de Atlético. La pidió siempre, encaró hacia adelante y nunca dejó de intentar. Le faltaron compañía y opciones de pase.

Franco Nicola (5)
Mostró una versión algo más deslucida respecto de la que había ofrecido frente a Instituto. Tuvo algunas pérdidas en el medio que terminaron frustrando ataques favorables.

Nicolás Laméndola (5)
No deja de ser una amenaza por su habitual rebeldía y gambeta, pero esta vez estuvo poco inspirado. Decidió mal, perdió muchas pelotas y no pudo gravitar.

Leandro Díaz (6)
Hizo lo que pudo con lo que tuvo a disposición. Recibió muchos envíos largos y ganó la mayoría, pero peleó demasiado solo arriba. No tuvo oportunidades claras para convertir y necesita ser mejor abastecido.

Ramiro Ruiz Rodríguez (x)
Ingresó a los 71 minutos en lugar de Tesuri con el objetivo de aportar una opción más ofensiva por derecha.

Ezequiel Ham (x)
Sumó minutos por primera vez en el semestre al ingresar en lugar de Nicola como interior.

Manuel Brondo (-)
Entró por un extenuado Díaz para intentar aprovechar el desgaste de la zaga rival.

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