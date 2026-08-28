"Laucha" Godoy explicó su crecimiento en Atlético Tucumán: "Trabajé mucho para llegar a este punto"

Godoy compartirá el centro del campo con Franco Nicola, ubicado a su izquierda, y Leonel Vega, encargado de darle equilibrio unos metros más atrás. Una estructura que se consolidó con el correr de los partidos y que explica buena parte del crecimiento del “Decano”, que se mantiene en puestos de clasificación en el Clausura y también alimenta su ilusión en la Copa Argentina, torneo en el que ya está entre los ocho mejores y enfrentará a Independiente Rivadavia.