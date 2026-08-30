Opinión› PARECERES Veinte años bacheando es como hipotecar el futuro de Tucumán Raúl Natella - Ex secretario de obras y servicios públicos de la Provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Farmear balas Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán Dolorosas postales de la provincia fantasma Ley de narcomenudeo: entre la ficción y la realidad Disparo en una escuela de Tucumán: qué dijo la institución y qué pasará con las clases Lo más popular Farmear balas Frutilla, entre la falta de planificación y el impacto de las importaciones La zafra 2026 y limitar el fuego Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto Blaquier, sobre los biocombustibles: “Es muy importante poder contar con la ley” Ranking notas premium Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas Alberdi como faro ético: Tucumán conmemoró el Día del Abogado y los 100 años del Colegio Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova Oeste II, territorio en disputa: vuelven las balaceras entre las bandas narco Armas en las escuelas: la Justicia allanó las viviendas de dos alumnos e investiga la responsabilidad de sus padres