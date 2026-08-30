OpiniónColumnas El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no corre peligro Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MEDIDA. Economía anunció que asignará hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para reactivar los créditos hipotecarios. Por Gustavo Wallberg Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresGobierno nacionalAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El dólar mayorista subió y se afianzó por encima de los $1.500: qué pasó con el oficial y el "blue" El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios Créditos hipotecarios: 10 claves para entender el plan que anunció el Gobierno nacional Créditos hipotecarios: cómo funciona el plan oficial de Caputo y quiénes pueden acceder Crisis financiera en la industria: la UIA advirtió que el 12% de las empresas endeudadas entró en mora Lo más popular Farmear balas Frutilla, entre la falta de planificación y el impacto de las importaciones La zafra 2026 y limitar el fuego Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto Blaquier, sobre los biocombustibles: “Es muy importante poder contar con la ley” Ranking notas premium Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas Alberdi como faro ético: Tucumán conmemoró el Día del Abogado y los 100 años del Colegio Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova Oeste II, territorio en disputa: vuelven las balaceras entre las bandas narco Armas en las escuelas: la Justicia allanó las viviendas de dos alumnos e investiga la responsabilidad de sus padres