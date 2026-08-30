“Me ayuda muchísimo cuando estoy sobrepensando, tengo un bajón o un bloqueo, sin molestar a nadie. Si siento que caigo más y estoy peor obvio que iré a la psico”, escribió @barrduran. @tibisay.p.d86 contó: “Yo ya le conté todo, hablamos y me gustó. Y de verdad me sentí mejor que si fuera un ser humano. Me gusta más la IA”. @bau.medinaa apuntó al costo de la atención: “Bueno, bajen los precios de las sesiones y dejo el ChatGPT”. Y @marisa_noelia1984 escribió: “Por lo menos me contesta... no está estático ahí solo haciendo caras y esperando a reloj que terminen los 45 minutos. Para darme otro turno. Pago obviamente”.