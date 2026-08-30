Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Manuel urgente para un mundo incierto es el resultado de una coedición entre LA GACETA y las editoriales Vleer y Aurora. Avanzamos con el proyecto con el convencimiento de que el libro aborda una cuestión fundamental de estos tiempos que demanda nuestra atención. El tema de fondo es la crisis de la democracia y de los valores liberales en sociedades asediadas por la disrupción tecnológica y las tentaciones autoritarias que hacen pie en una humanidad desorientada. Paganini nos ofrece una radiografía que detecta una paradoja: vivimos en un mundo que avanza en lo técnico a una velocidad que supera nuestras capacidades cognitivas para asimilar los efectos del cambio y, simultáneamente, involuciona en el plano institucional hacia estadios que se aproximan a algunos de los momentos más retrógrados de nuestra Historia.