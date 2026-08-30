LA GACETA Literaria

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Polarización, tecnología y erosión democrática.

CON LULA DA SILVA. Encuentro con el presidente de Brasil durante la Cumbre de Río en noviembre de 2024.
CON LULA DA SILVA. Encuentro con el presidente de Brasil durante la Cumbre de Río en noviembre de 2024.
Hace 4 Hs

ENSAYO

MANUAL URGENTE PARA UN MUNDO INCIERTO

OMAR PAGANINI

(Vleer / LA GACETA / Aurora)

Una pausa para atender lo urgente. Esa es la invitación, solo aparentemente contradictoria, que nos hace este libro. Su autor, ex canciller uruguayo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, ha recorrido ese mundo en crisis del que nos habla. Tiene una mirada entrenada, con registros directos y privilegiados de muchos de los principales actores del orden/desorden internacional.

Manuel urgente para un mundo incierto es el resultado de una coedición entre LA GACETA y las editoriales Vleer y Aurora. Avanzamos con el proyecto con el convencimiento de que el libro aborda una cuestión fundamental de estos tiempos que demanda nuestra atención. El tema de fondo es la crisis de la democracia y de los valores liberales en sociedades asediadas por la disrupción tecnológica y las tentaciones autoritarias que hacen pie en una humanidad desorientada. Paganini nos ofrece una radiografía que detecta una paradoja: vivimos en un mundo que avanza en lo técnico a una velocidad que supera nuestras capacidades cognitivas para asimilar los efectos del cambio y, simultáneamente, involuciona en el plano institucional hacia estadios que se aproximan a algunos de los momentos más retrógrados de nuestra Historia.

Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"

Omar Paganini: La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal

El libro repasa todo desde el principio, antes de sumergirse en el presente. Los fundamentos del Estado democrático, el papel de las libertades, la relevancia y las distorsiones del mercado.

Después de ese viaje, apoyado en pensadores clásicos y en ideas contemporáneas, aterrizamos en los retos de la actualidad: la desconfiguración del debate, la fragmentación del sistema de partidos, el auge de los discursos maniqueos, la convergencia de la tecnología con la demagogia, el alarmante debilitamiento de nuestros esquemas de convivencia, las amenazas de la IA, los nuevos rostros de la autocracia, el modelo chino, los ataques al periodismo, el retroceso del multilateralismo. Ingredientes con los que se cocina un futuro distópico.

CON JOE BIDEN. Paganini y el ex presidente de Estados Unidos. CON JOE BIDEN. Paganini y el ex presidente de Estados Unidos.

Frente al avance de la polarización y la demagogia, Paganini propone recuperar una reflexión política viva, actualizada y abierta a la participación ciudadana. Este libro contribuye a esa tarea. Ante un mundo que cambia más rápido de lo que alcanzamos a comprender, detenerse a pensar puede ser la más urgente de nuestras acciones.

© LA GACETA

DANIEL DESSEIN.

CON XI JINPING. Paganini, junto a Luis Lacalle Pou, saluda al líder chino. CON XI JINPING. Paganini, junto a Luis Lacalle Pou, saluda al líder chino.
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