Las Leonas, campeonas del mundo: vencieron a Países Bajos y cambiaron el final de una historia conocida

Como en la película “El día de la marmota”, la salida no llegó a través de una transformación repentina ni de una jugada inesperada, sino de pequeñas correcciones dentro de una escena conocida. Argentina no intentó escapar del partido que le había tocado. Lo repitió, lo entendió y finalmente encontró la manera de cambiarlo. En el séptimo córner corto, Agustina Gorzelany remató y Majo Granatto capturó el rebote para marcar el 1-1 cuando quedaban apenas seis minutos.