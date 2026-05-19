Cómo hacer pan con solo dos ingredientes: receta fácil, saludable y alta en proteínas

Resumen para apurados
- La cocinera Eve Vidal difundió en redes una receta de pan de dos ingredientes (ricota y almendras) para ofrecer una alternativa saludable, rápida y alta en proteínas.
- La receta consiste en mezclar ricota y harina de almendras, formar bagels y hornearlos 15 minutos, buscando evitar las harinas refinadas y las prohibiciones alimentarias.
- Esta propuesta facilita sostener hábitos saludables a largo plazo, demostrando que es posible mejorar la nutrición de forma simple y sin resignar alimentos tradicionales.
El intento por mantener la alimentación saludable en el tiempo es incompatible con prohibiciones o recetas que eliminan por completo alimentos que disfrutamos o que fueron parte de nuestra dieta durante la mayor parte de la vida. Ese es el caso del pan, componente de la tradición culinaria hace milenios. En el intento de mejorar su perfil nutricional sin quitarlo de la mesa, surgen nuevas versiones bajas en harinas refinadas y altas en proteínas.
Eve Vidal, cocinera de @evecocinaybienestar, compartió en sus redes sociales una receta de pan sencilla que puede ajustarse a los distintos tipos de dietas y que rompe con el mito de que para comer sano se necesita una fuerza de voluntad inquebrantable. Según la especialista, el secreto está en tener opciones simples que se puedan repetir en esos días en los que el cansancio o la falta de tiempo dominan la jornada, pero aun así se busca cuidar el metabolismo.
Receta de pan "fit" con solo dos ingredientes
A base de ricotta y almendras molidas, esta versión se caracteriza por un aporte de proteínas de alta calidad al utilizar este queso que, además, es bajo en contenido de grasa. Por su parte, el fruto seco proporciona grasas cardiosaludables, fibra y vitamina E. El resultado son unos bagels crocantes por fuera y esponjosos por dentro, ideales para sostener hábitos saludables a largo plazo.
A continuación, te dejamos el paso a paso para prepararlos en minutos:
Ingredientes
- 1 taza de ricota o queso cottage
- ½ taza almendra molida (o también llamada harina de almendras)
- Semillas para decorar (opcional)
1. En un recipiente, mezclá la ricota con la harina de almendras hasta lograr una masa suave y homogénea.
2. Formá un bollo con las manos, dividilo en dos partes iguales y dale la clásica forma de bagel (un bollo con un agujero en el centro).
3. Si lo deseás, sumale semillas por encima para darle un toque crocante extra.
4. Llevá los bagels al horno precalentado a una temperatura de entre 160°C y 180°C.
5. Horneá durante aproximadamente 15 minutos o hasta que notes que están dorados por fuera.