Cómo hacer pan con solo dos ingredientes: receta fácil, saludable y alta en proteínas

Eve Vidal, cocinera de @evecocinaybienestar, compartió en sus redes sociales una receta de pan sencilla que puede ajustarse a los distintos tipos de dietas y que rompe con el mito de que para comer sano se necesita una fuerza de voluntad inquebrantable. Según la especialista, el secreto está en tener opciones simples que se puedan repetir en esos días en los que el cansancio o la falta de tiempo dominan la jornada, pero aun así se busca cuidar el metabolismo.