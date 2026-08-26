Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por corrupción de menores

Marcelo Corazza, primer ganador del reality Gran Hermano en Argentina, fue absuelto en el juicio al que había llegado acusado de asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas. La Justicia dispuso, además, que le fueran levantadas la vigilancia mediante dispositivo electrónico, la prohibición para salir del país y el embargo que pesaba sobre sus bienes.