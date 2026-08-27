La Municipalidad cuestionó el rol de los integrantes del Tribunal de Faltas: “No son jueces”

Matías Balardini, director administrativo del Tribunal Municipal de Faltas de la Capital, sostuvo a LA GACETA que la discusión salarial no debería opacar los cambios implementados para agilizar los trámites y acercar la atención a los vecinos. “Qué bueno sería que los esfuerzos que está haciendo el municipio con la gestión de Chahla en avanzar en la digitalización, en acercar el municipio al vecino, se dieran a conocer y no estar discutiendo estos temas que realmente a mí me dan hasta vergüenza ajena”, afirmó.