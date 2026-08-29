Una adolescente mexicana creó un extintor de fuego que funciona con sonido

Ya se demostró que elementos como el agua y la arena y otras herramientas como las mantas ignífugas y los polvos químicos secos sirven para apagar el fuego. Pero Ángela decidió hacer una prueba para presentar algo novedoso y demostrar que también el sonido sirve. Su experimento sirve –y ella lo puso a prueba– para apagar pequeñas llamas con determinadas ondas sonoras.