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Una adolescente mexicana creó un extintor de fuego que funciona con sonido

El invento de una estudiante mexicana de 16 años logró apagar pequeñas llamas mediante ondas sonoras y será presentado en octubre en una feria internacional de ciencias.

Una adolescente mexicana creó un extintor de fuego que funciona con sonido
Foto: DGETI Tamaulipas
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La estudiante mexicana Ángela Venegas creó un extintor basado en ondas sonoras para apagar fuego y representará al país en octubre en una feria de ciencias en Indonesia.
  • El prototipo Vortex Tech emite ondas de baja frecuencia a dos metros de distancia que desestabilizan el oxígeno y el calor, logrando sofocar el fuego sin usar agua ni químicos.
  • Esta innovación abre el camino a nuevos métodos de extinción en entornos donde el agua causa daños, como espacios con equipamiento electrónico sensible.
Resumen generado con IA

De las ferias de ciencias salen las grandes creaciones de los estudiantes de primaria y secundaria. Por eso Ángela Karime Venegas, una mexicana de 16 años, podrá representar a su país en la International Science and Invention Fair de Indonesia en octubre. Allí, la estudiante presentará su invento que demostró que los incendios se pueden apagar con sonido.

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Ya se demostró que elementos como el agua y la arena y otras herramientas como las mantas ignífugas y los polvos químicos secos sirven para apagar el fuego. Pero Ángela decidió hacer una prueba para presentar algo novedoso y demostrar que también el sonido sirve. Su experimento sirve –y ella lo puso a prueba– para apagar pequeñas llamas con determinadas ondas sonoras.

El proyecto para apagar incendios con sonido

Venegas pertenece al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis 78) de Tamaulipas, un estado ubicado al noreste de México, en el límite con Estados Unidos. Su diseño fue denominado Vortex Tech, consiste en un sistema de supresión de incendios mediante ondas acústicas y logró el primer puesto en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025.

La estudiante y su profesor referente, José Arturo Hernández Muñoz, trabajaron en diferentes modelos con diferentes materiales y combinaciones. El prototipo registrado fue el quinto desarrollado por la estudiante. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios felicitó a Ángela por representar al estado en el certamen internacional.

Cómo funciona el prototipo de ondas sonoras para apagar incendios

El elemento que creó Venegas tiene una regulación exacta de las ondas sonoras. No cualquier sonido puede apagar llamas, sino que se requiere una frecuencia, intensidad y dirección específicas capaces de alterar la forma en que se comporta el oxígeno en torno al fuego.

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Las ondas de baja frecuencia son las útiles para apagar el fuego. Cuando entran en contacto con una llama con la potencia indicada, el flujo de aire termina por desestabilizar la zona del combustible, el calor y el oxígeno, eliminando las condiciones que necesita el fuego para seguir ardiendo.

El experimento no elimina el oxígeno, sino que produce vibraciones que perturban las llamas. Vortex Tech fue probado en distancias de hasta dos metros y logró apagar con éxito llamas de diferentes envergaduras sin utilizar elementos extra. Pese a haber abierto un nuevo camino para este tipo de dispositivos y la extinción de llamas, no deben intentarse experimentos caseros con altavoces que estén en casa.

La creación de Venegas puede ser útil para continuar desarrollando herramientas que puedan ser usadas en sitios en los que el agua podría ocasionar daños, como en los lugares donde hay aparatos eléctricos.

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