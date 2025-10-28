Estudiantes tucumanos participarán de la Feria Internacional de Ciencias con un curioso proyecto: "¿Cuánto tiempo pasás frente a la pantalla?"
Guadalupe Fauer y Matías Ruiz Alarcón, del Colegio Nicolás Avellaneda de Aguilares, fueron seleccionados con el proyecto de su curso “El cronómetro de una generación”, que analiza el impacto del uso de pantallas en la vida de los jóvenes. Es la primera vez en 20 años que Tucumán llega a una instancia internacional de feria científica.
DISTINCIÓN. Los tres alumnos del Colegio del sur de la provincia, junto a su profesora fueron distinguidos por la ministra de Educación, Susana Montaldo en la Legistura. Foto/ gentileza Prensa de la Legislatura.
