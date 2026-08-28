La CGT y las CTA rechazaron la oferta salarial y apuntaron al gobierno de Milei: "Los aumentos apenas alcanzan para un kilo de pan"

"Una mezquindad que no contribuye al diálogo ni a la búsqueda de soluciones frente a la urgente situación de destrucción del mercado interno y pérdida de capacidad de consumo de nuestro pueblo. Las tres centrales sindicales hemos manifestado nuestra predisposición al diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado. Sin embargo, este año también denunciamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la falta de un diálogo social efectivo. En respuesta, el organismo instó al Gobierno argentino a adoptar las medidas necesarias para garantizar una instancia genuina de diálogo y concertación entre las partes", manifestó.