La CGT y las CTA rechazaron la oferta salarial y apuntaron al gobierno de Milei: "Los aumentos apenas alcanzan para un kilo de pan"
Las centrales sindicales se retiraron de la reunión del Consejo del Salario tras rechazar la propuesta empresaria y denunciar que la gestión libertaria avaló incrementos que consideraron insuficientes.
Resumen para apurados
- La CGT y las CTA abandonaron este viernes el Consejo del Salario al rechazar por insuficiente la propuesta de aumento avalada por el Gobierno nacional en Argentina.
- Las empresas ofertaron una suba del 1,8% sobre el haber de $376.000, muy lejos de los $911.202 pretendidos por los gremios, que además denunciaron falta de negociación real.
- Ante la falta de consenso, el Ejecutivo deberá laudar el nuevo monto por decreto, lo que anticipa un recrudecimiento de la conflictividad sindical y reclamos ante la OIT.
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la propuesta del gobierno de Javier Milei en la discusión por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y sus representantes se retiraron de la reunión del Consejo nacional. La central obrera cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la convocatoria y reclamó una instancia de negociación que permita alcanzar un acuerdo real.
En la CGT seccional Tucumán avalaron la posición adoptada por el Consejo Directivo Nacional, que cuestionó la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo y la distancia existente entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora.
En el comunicado difundido este viernes, la conducción nacional sostuvo que la propuesta salarial debe responder a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y permitir que quienes trabajan puedan vivir dignamente.
“Con escasos argumentos la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanzan para un kilo de pan. Y el Gobierno (nacional), en abierta coincidencia, viene avalando esa postura”, señaló.
La CGT fijó además su reclamo respecto del valor que debería alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil: sostuvo que no puede estar por debajo de $911.202 y que debería llegar a $993.300 en diciembre de este año.
La central sindical también cuestionó la modalidad virtual de las reuniones y reclamó que las comisiones que integran el Consejo del SMVM se reúnan y debatan de manera presencial. “Sin diálogo real no hay acuerdo posible”, planteó la CGT en el documento. Además, cuestionó lo que consideró una falta de voluntad para generar una instancia efectiva de intercambio, negociación y búsqueda de consensos entre trabajadores, empleadores y el Estado.
“En estas condiciones, la CGT no va a convalidar una puesta en escena del Gobierno (nacional)”, afirmó la conducción nacional, al explicar su posición frente a la convocatoria. La central aclaró, sin embargo, que la decisión no implica renunciar al diálogo, sino reclamar una negociación verdadera y propuestas que permitan a los trabajadores vivir dignamente.
En ese sentido, el Consejo Directivo Nacional reclamó un salario que reconozca el esfuerzo y la dignidad de los trabajadores y planteó la necesidad de una “equitativa puja distributiva”.
CTA Autónoma
En su comunicado, la Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma (CTA) cuestionó que, "a pesar de que las tres centrales sindicales (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) reclamamos que las reuniones del Consejo del Salario se realicen de manera presencial, el gobierno de Milei insistió en su decisión de llevarlas adelante de forma virtual, como parte de una estrategia de vaciamiento de este ámbito".
Ante esta situación, las máximas autoridades de las tres centrales sindicales presentaron una propuesta unificada y plantearon que "el Consejo funcione de manera presencial y que se pongan efectivamente en funcionamiento todas sus comisiones: la Comisión de Empleo, la Comisión de Producción, las comisiones de Formación Profesional, entre otras, que actualmente no tienen un funcionamiento efectivo".
Asimismo, propusieron que el organismo se aboque a la definición de una canasta básica de referencia que permita discutir con mayor precisión el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil en sus sucesivas reuniones.
"Ninguno de estos planteos recibió respuesta" por parte del gobierno libertario, recalcó la CTA Autónoma.
Y prosiguió: "En lo que respecta al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, las centrales planteamos un monto de $911.202 para julio y propusimos llevarlo, teniendo en cuenta las proyecciones del REM, a $993.300 en diciembre, para que luego se vuelva a convocar al Consejo".
"Este reclamo unificado también estuvo acompañado por el pedido de restablecer y actualizar el programa Volver al Trabajo, surgido de la ley de creación del Salario Social Complementario, posteriormente derogada por el Gobierno. Esta decisión perjudicó a 956.000 trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que desarrollan tareas en comedores, merenderos y otras actividades de carácter social", indicó.
A la vez, hizo hincapié en la "actitud displicente del Gobierno nacional", que "estuvo acompañada por la complicidad del sector empresarial -la UIA, CAME, AEA y otras representaciones empresariales-". La parte ofertó aumentar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil apenas un 1,8% sobre el valor actual de $376.000. "Esto representa un incremento de apenas $6.000, acompañado por aumentos del 1,7% hasta abril. Una verdadera vergüenza", subrayó.
"Una mezquindad que no contribuye al diálogo ni a la búsqueda de soluciones frente a la urgente situación de destrucción del mercado interno y pérdida de capacidad de consumo de nuestro pueblo. Las tres centrales sindicales hemos manifestado nuestra predisposición al diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado. Sin embargo, este año también denunciamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la falta de un diálogo social efectivo. En respuesta, el organismo instó al Gobierno argentino a adoptar las medidas necesarias para garantizar una instancia genuina de diálogo y concertación entre las partes", manifestó.
Y agregó: "Al mismo tiempo, esta propuesta implica continuar deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como referencia un Salario Mínimo, Vital y Móvil que se encuentra prácticamente en la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia, es decir, de los recursos indispensables para garantizar la alimentación".
La CTA Autónoma dejó en claro que "ante esta actitud empresarial y gubernamental, las tres centrales sindicales decidimos no participar de la reunión plenaria, en la que se pretendía reiterar esta política de vaciamiento. Por todo ello, exigimos que el Gobierno modifique su actitud y ponga en funcionamiento, de manera efectiva y seria, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para que vuelva a constituirse en un ámbito real de discusión, diálogo y búsqueda de soluciones para los trabajadores y las trabajadoras, conforme lo establecen los convenios y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".