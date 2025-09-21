De inmigrantes a millonarios: la historia de la familia Trump en Nueva York

En 1930, con apenas 18 años y solo 50 dólares en el bolsillo, emigró a Estados Unidos. Al llegar a Nueva York trabajó como niñera para familias adineradas y obtuvo la ciudadanía en 1942. Antes de eso, en 1936, se había casado en Manhattan con Fred Trump, a quien conoció en la ciudad. Aunque adoptó su nueva vida, Mary Anne mantuvo siempre un fuerte vínculo con Escocia, visitando la isla de Lewis en varias ocasiones junto a su familia, consignó Clarín.