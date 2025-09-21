De inmigrantes a millonarios: la historia de la familia Trump en Nueva York

La familia Trump es una de las más influyentes de Estados Unidos y sus raíces están ligadas a la inmigración que, a comienzos del siglo XX, transformó a Nueva York. La historia de los padres y abuelos del expresidente revela curiosidades sobre su identidad cultural y el origen del imperio inmobiliario.
Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en un barrio acomodado de Queens, Nueva York. Sus padres fueron Fred Trump (1905-1999) y Mary Anne McLeod (1912-2000), quienes tuvieron cinco hijos, la misma cantidad que luego tendría el propio magnate.
Los orígenes de Mary Anne McLeod
Mary Anne McLeod nació el 10 de mayo de 1912 en Tong, una pequeña localidad en la isla de Lewis, Escocia, conocida por su cultura gaélica y paisajes del norte del Reino Unido. Criada en un entorno rural y humilde, aprendió gaélico antes que inglés y creció en el seno de una familia de arrendatarios y pescadores.
En 1930, con apenas 18 años y solo 50 dólares en el bolsillo, emigró a Estados Unidos. Al llegar a Nueva York trabajó como niñera para familias adineradas y obtuvo la ciudadanía en 1942. Antes de eso, en 1936, se había casado en Manhattan con Fred Trump, a quien conoció en la ciudad. Aunque adoptó su nueva vida, Mary Anne mantuvo siempre un fuerte vínculo con Escocia, visitando la isla de Lewis en varias ocasiones junto a su familia, consignó Clarín.
Fred Trump y el nacimiento de un imperio
Fred Trump nació el 11 de octubre de 1905 en Queens, hijo de inmigrantes alemanes. Su padre, Friedrich Trump, abuelo del expresidente, había llegado desde Kallstadt (Renania-Palatinado) en 1885, durante la fiebre del oro. Tras varios años dedicados a la hostelería y a la construcción en el noroeste del país y Alaska, Friedrich sentó las bases del espíritu empresarial que heredaría su hijo.
Fred fundó la Trump Organization, dedicada al desarrollo inmobiliario en Nueva York. Durante las décadas de 1920 y 1930, la empresa se expandió con proyectos de viviendas de clase media en Queens y Brooklyn, consolidándose como un actor clave del mercado inmobiliario.