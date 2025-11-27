Trump ordenó revisar las Green Cards de inmigrantes de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Tras el tiroteo protagonizado por un inmigrante afgano cerca de la Casa Blanca, el gobierno estadounidense incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a una “revisión rigurosa” de sus tarjetas de residente, o ‘green cards’. Lo confirmó este jueves el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).