 La administración de Donald Trump anunció la detención de más de 300.000 inmigrantes ilegales
La administración de Donald Trump anunció la detención de más de 300.000 inmigrantes ilegales

“Casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”, señaló.

Donald Trump. ARCHIVO
Hace 42 Min

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que más de 300.000 migrantes en situación irregular han sido arrestados en el interior del país durante los primeros seis meses del nuevo mandato del presidente Donald Trump, marcando un giro severo en la política migratoria del país.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha retomado su enfoque de línea dura en materia migratoria, implementando redadas masivas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo. Estas medidas han generado una fuerte respuesta social, con numerosas protestas en distintos puntos del país.

“Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración”, aseguró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. 

Añadió que “casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”.

En cuanto al control fronterizo, Leavitt destacó una significativa reducción en el número de cruces de migrantes sin visa, en particular durante el mes de julio. “Han vuelto a caer a mínimos históricos”, afirmó.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante julio se registraron unas 24.628 interceptaciones a nivel nacional. En la frontera con México, las detenciones fueron de aproximadamente 4.601, lo que representa una caída del 24% respecto al mínimo histórico alcanzado en junio, y un descenso del 92% en comparación con julio de 2024.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que “recibió oficialmente más de 100.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean unirse” a sus filas para colaborar en la expulsión de “delincuentes extranjeros”.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han encendido las alarmas respecto al trato que reciben los migrantes detenidos. En un reciente informe, Human Rights Watch (HRW) denunció condiciones inhumanas en los centros de detención, incluyendo celdas superpobladas, migrantes durmiendo en el suelo bajo luces de neón encendidas las 24 horas, y falta de acceso a higiene básica.

