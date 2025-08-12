La administración de Donald Trump anunció la detención de más de 300.000 inmigrantes ilegales

De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante julio se registraron unas 24.628 interceptaciones a nivel nacional. En la frontera con México, las detenciones fueron de aproximadamente 4.601, lo que representa una caída del 24% respecto al mínimo histórico alcanzado en junio, y un descenso del 92% en comparación con julio de 2024.