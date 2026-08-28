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El mensaje del “Pato” Fillol a Santiago Beltrán tras la eliminación de River: “Te tenés que sentir imbatible”

El histórico arquero respaldó al juvenil después del penal que falló ante Independiente Santa Fe y destacó su actuación durante la definición de la Copa Sudamericana.

Beltrán falló su penal en la tanda de definición.
Beltrán falló su penal en la tanda de definición.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ubaldo Fillol respaldó al arquero de River, Santiago Beltrán, tras fallar el penal decisivo que eliminó al club de la Copa Sudamericana en el Monumental.
  • El juvenil de 21 años atajó tres disparos en la definición ante Independiente Santa Fe, pero erró su propio remate al resbalarse y asumir una responsabilidad inusual.
  • El histórico arquero instó a Beltrán a motivarse y sentirse imbatible, mientras el juvenil agradeció el respaldo para continuar su aprendizaje y desarrollo.
Resumen generado con IA

Santiago Beltrán pasó en cuestión de minutos de ser el gran protagonista de River a quedar desconsolado sobre el césped del Monumental. El arquero de 21 años atajó tres penales en la definición frente a Independiente Santa Fe, pero terminó ejecutando y fallando el remate que sentenció la eliminación del “Millonario” de la Copa Sudamericana.

Después del partido, Ubaldo Matildo Fillol decidió enviarle públicamente un mensaje. El histórico arquero de River publicó un video en Instagram en el que respaldó al juvenil y cuestionó que terminara asumiendo la responsabilidad de ejecutar.

“Nosotros, los arqueros, estamos para atajar, no para patear penales. Hay pocos ejemplos en la historia del fútbol. Estamos para agarrar la pelota con la mano”, expresó el “Pato”.

Fillol también analizó la acción que terminó con la pelota por encima del travesaño. “Se ve claramente que es zurdo, que apoya la derecha y se resbala. Tiró un poco el cuerpo para atrás para asegurar la trayectoria de la pelota y se le fue por arriba”, explicó.

El campeón del mundo en 1978 buscó además quitarle responsabilidad al joven y recordó que figuras como Lionel Messi, Diego Maradona, Michel Platini y Roberto Baggio también fallaron penales importantes durante sus carreras.

“No quiero que sientas ningún tipo de culpa. Te vi muy abatido cuando terminó todo, pero tenés mi apoyo y el del mundo River”, señaló.

El cierre estuvo dirigido hacia lo que viene. Fillol le pidió transformar el golpe en una motivación: “Si atajaste tres penales en una noche gloriosa, tenés que pensar que en el próximo vas a atajar cuatro, cinco. Te tenés que sentir imbatible”.

Beltrán respondió al mensaje en la misma publicación. “Tus palabras son todo un empujón muy grande por todo lo que representás como arquero y para el fútbol argentino. Como bien decís, a seguir mejorando y aprendiendo en el camino”, escribió el juvenil.

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