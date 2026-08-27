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Leonardo Ponzio asumió como DT de River: cómo fue su primer entrenamiento

El histórico capitán comenzó su interinato tras la renuncia de Eduardo Coudet y debutará el domingo frente a Banfield. La dirigencia evaluará su continuidad de cara a 2027.

Leonardo Ponzio será el entrendor de River.
Leonardo Ponzio será el entrendor de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la renuncia de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio asumió como DT interino de River y dirigió su primera práctica previa al debut ante Banfield.
  • El exmediocampista y miembro de la Secretaría Técnica inició la transición junto a Marcelo Escudero con un entrenamiento en el predio de Cantilo.
  • Ponzio dirigirá hasta diciembre, pero la dirigencia evaluará extender su contrato para la temporada 2027 si el rendimiento del equipo acompaña.
Resumen generado con IA

Leonardo Ponzio comenzó oficialmente una etapa completamente nueva en River. Tras la renuncia de Eduardo Coudet, el exmediocampista asumió como director técnico interino y encabezó su primer entrenamiento acompañado por Marcelo Escudero, quien será su ayudante de campo.

El estreno tuvo algunas particularidades. La práctica estaba prevista inicialmente en el Monumental, pero el cuerpo técnico decidió cambiar de escenario para preservar el césped después del partido disputado el día anterior. El plantel se trasladó entonces hasta el predio de Cantilo y trabajó en la Cancha 6, ubicada a orillas del Arroyo Medrano.

La improvisación logística dejó una situación poco habitual. Como el predio todavía no cuenta con duchas, una vez terminada la práctica los jugadores debieron regresar en combi al club para cambiarse y retirar sus vehículos. El próximo entrenamiento ya se desarrollará desde las 10.30 en el River Camp.

Ponzio tuvo una buena recepción dentro del vestuario. Su pasado como capitán y referente le permitió reencontrarse con varios futbolistas con los que compartió equipo, entre ellos Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré, Sebastián Driussi y Tomás Galván.

El debut de Ponzio y qué puede pasar después de diciembre

El primer partido de Ponzio como entrenador será este domingo frente a Banfield. A los 44 años utilizará por primera vez oficialmente el título de DT que había obtenido tiempo atrás.

Hasta ahora formaba parte de la Secretaría Técnica y funcionaba como nexo entre el plantel profesional y la Reserva. En principio, permanecerá al frente del equipo hasta diciembre.

Sin embargo, su experiencia podría extenderse. “Creemos que tiene aptitudes para administrar esta situación de transición”, explicó el presidente Stéfano Di Carlo. Si los resultados y el funcionamiento acompañan, en River no descartan ofrecerle la conducción del equipo durante 2027.

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