River prepara tres salidas: Galoppo, Páez y Galarza Fonda tienen encaminados sus destinos

La operación sería mediante un préstamo por 10 meses, hasta julio de 2027, con una opción de compra. River y la franquicia de la MLS ya alcanzaron un acuerdo y solamente resta la aprobación definitiva del mediocampista, que allí volvería a compartir plantel con Paulo Díaz. El ex Banfield disputó 48 partidos, marcó ocho goles y dio una asistencia con la camiseta del “Millonario”.