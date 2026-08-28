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River prepara tres salidas: Galoppo, Páez y Galarza Fonda tienen encaminados sus destinos

Los tres futbolistas marginados del plantel continúan entrenándose en Cantilo, pero negocian sus salidas. Estados Unidos, Inglaterra y Paraguay aparecen en el horizonte.

Kendry Páez, volante de River.
Kendry Páez, volante de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate avanza en la salida de Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda tras quedar marginados del plantel profesional en el actual mercado de pases.
  • Galoppo negocia con Atlanta United, Chelsea busca un nuevo club para Páez y Galarza Fonda regresaría a Olimpia, luego del escaso rodaje que tuvieron en el club de Núñez.
  • Las transferencias permitirán a River reducir su masa salarial y reconfigurar el equipo, mientras los futbolistas buscan recuperar continuidad en Estados Unidos y Paraguay.
Resumen generado con IA

River avanza en la reestructuración de su plantel y tres de los jugadores que quedaron marginados están cerca de marcharse. Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda continúan entrenándose en Cantilo, aunque las negociaciones para definir sus futuros entraron en la etapa final.

Galoppo tiene prácticamente acordada su llegada a Atlanta United.

La operación sería mediante un préstamo por 10 meses, hasta julio de 2027, con una opción de compra. River y la franquicia de la MLS ya alcanzaron un acuerdo y solamente resta la aprobación definitiva del mediocampista, que allí volvería a compartir plantel con Paulo Díaz. El ex Banfield disputó 48 partidos, marcó ocho goles y dio una asistencia con la camiseta del “Millonario”.

La situación de Páez es diferente. Su pase pertenece al Chelsea y su cesión, originalmente prevista hasta mediados de 2027, finalizaría anticipadamente.

El club inglés ya trabaja para encontrarle un nuevo préstamo después de una etapa en River en la que acumuló 14 encuentros, un gol y una asistencia.

Galarza Fonda, en tanto, tiene encaminado su regreso a Paraguay. Olimpia negocia un préstamo por 18 meses que incluiría una obligación de compra sujeta al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

El volante paraguayo jugó 14 partidos en River y no registró goles ni asistencias.

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