DeportesHockey

Los Leones se enfrentan a Alemania, por las semifinales del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino buscará meterse en la final del torneo ante un rival que ya lo venció en la primera fase.

POR LA GLORIA. Los Leones se preparan para afrontar una semifinal mundialista y buscar el pase a la gran final.
POR LA GLORIA. Los Leones se preparan para afrontar una semifinal mundialista y buscar el pase a la gran final.
Hace 29 Min

Los Leones afrontarán esta tarde un partido clave en el Mundial de hockey 2026: se medirán ante Alemania por las semifinales del certamen. El encuentro se jugará desde las 15.30 (hora argentina) en Wavre, Bélgica, y podrá verse por ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.

El equipo dirigido por Lucas Rey llega entre los cuatro mejores después de terminar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. Argentina derrotó 3-1 a Inglaterra y luego venció 5-3 a India para conseguir la clasificación.

Además, la semifinal tendrá un condimento especial: Alemania fue justamente el seleccionado que derrotó a Los Leones durante la primera fase. Ahora, Argentina tendrá la posibilidad de tomarse revancha y avanzar a la definición del Mundial.

La otra semifinal la protagonizarán Países Bajos y España, que se enfrentarán desde las 13. El ganador de ese partido será el rival de Argentina o Alemania en la final.

El camino de Los Leones en el Mundial

Argentina comenzó el torneo con una victoria 3-0 ante Japón, luego perdió 3-1 frente a Países Bajos y cerró la primera fase con una contundente goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda. Así, terminó segundo en el Grupo A con seis puntos.

En la segunda fase, Los Leones volvieron a mostrar un buen nivel: vencieron 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India. Esos resultados les permitieron finalizar segundos del Grupo E y conseguir su clasificación a las semifinales.

  • Instancia: semifinales del Mundial de hockey 2026.
  • Hora: 15.30 de Argentina.
  • Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
  • TV: ESPN Argentina.
  • Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Otra semifinal: Países Bajos vs. España, desde las 13.
Temas EspañaLos LeonesPaíses BajosArgentinaLeones
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Países Bajos e Inglaterra empataron y Los Leones están en semifinales del Mundial: cuándo juegan y quién será su rival

Países Bajos e Inglaterra empataron y Los Leones están en semifinales del Mundial: cuándo juegan y quién será su rival

Mundial de Hockey 2026: a qué hora juegan Las Leonas y Los Leones este lunes

Mundial de Hockey 2026: a qué hora juegan Las Leonas y Los Leones este lunes

Francisco Moreno jugará en Newcastle Red Bulls tras la serie de Los Pumas ante Australia

Francisco Moreno jugará en Newcastle Red Bulls tras la serie de Los Pumas ante Australia

Los Leones golearon a India y esperan el resultado de Países Bajos-Inglaterra para acceder a semifinales del Mundial

Los Leones golearon a India y esperan el resultado de Países Bajos-Inglaterra para acceder a semifinales del Mundial

Los Pumas ajustan detalles en Jujuy antes del primer duelo con Australia

Los Pumas ajustan detalles en Jujuy antes del primer duelo con Australia

Lo más popular
Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
1

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional
2

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
3

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe
5

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
2

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
3

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
4

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
5

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Más Noticias
La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Comentarios