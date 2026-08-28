Los Leones se enfrentan a Alemania, por las semifinales del Mundial de hockey: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los Leones afrontarán esta tarde un partido clave en el Mundial de hockey 2026: se medirán ante Alemania por las semifinales del certamen. El encuentro se jugará desde las 15.30 (hora argentina) en Wavre, Bélgica, y podrá verse por ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.
El equipo dirigido por Lucas Rey llega entre los cuatro mejores después de terminar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. Argentina derrotó 3-1 a Inglaterra y luego venció 5-3 a India para conseguir la clasificación.
Además, la semifinal tendrá un condimento especial: Alemania fue justamente el seleccionado que derrotó a Los Leones durante la primera fase. Ahora, Argentina tendrá la posibilidad de tomarse revancha y avanzar a la definición del Mundial.
La otra semifinal la protagonizarán Países Bajos y España, que se enfrentarán desde las 13. El ganador de ese partido será el rival de Argentina o Alemania en la final.
El camino de Los Leones en el Mundial
Argentina comenzó el torneo con una victoria 3-0 ante Japón, luego perdió 3-1 frente a Países Bajos y cerró la primera fase con una contundente goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda. Así, terminó segundo en el Grupo A con seis puntos.
En la segunda fase, Los Leones volvieron a mostrar un buen nivel: vencieron 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India. Esos resultados les permitieron finalizar segundos del Grupo E y conseguir su clasificación a las semifinales.
- Instancia: semifinales del Mundial de hockey 2026.
- Hora: 15.30 de Argentina.
- Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
- TV: ESPN Argentina.
- Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Otra semifinal: Países Bajos vs. España, desde las 13.