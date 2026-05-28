Inspecciones a taxis en Tucumán por el Sutrappa: “Buscamos garantizar un servicio seguro para el usuario”

En la zona del “trencito” del parque 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo anual de revisión técnica y colocación de obleas para taxis, a cargo del Sutrappa. El procedimiento comenzó esta semana y se desarrollará hasta el 28 de julio, con atención de lunes a viernes, de 8 a 16.