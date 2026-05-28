Inspecciones a taxis en Tucumán por el Sutrappa: “Buscamos garantizar un servicio seguro para el usuario”
Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán inició la revisión técnica anual y gratuita de taxis mediante el Sutrappa en el parque 9 de Julio para garantizar la seguridad del usuario.
- El trámite es gratuito y presencial. Este control se realiza bajo un esquema digital y busca mitigar denuncias de tarifas adulteradas, sobre todo en la terminal de ómnibus.
- La medida busca ordenar la actividad y avanzar en la regulación de las plataformas digitales de transporte, cuyos conductores tendrán hasta el 5 de agosto para registrarse.
En la zona del “trencito” del parque 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo anual de revisión técnica y colocación de obleas para taxis, a cargo del Sutrappa. El procedimiento comenzó esta semana y se desarrollará hasta el 28 de julio, con atención de lunes a viernes, de 8 a 16.
La directora del organismo, Valeria Amaya, destacó en A GACETA que el proceso se está llevando adelante “con mucha tranquilidad, con muy buena recepción y de manera organizada”, y remarcó que los conductores pueden completar todo el trámite en el lugar.
“Se habilitaron boxes de atención donde el titular puede registrarse como ciudadano digital, cargar la documentación y obtener el turno en el momento. Si está todo en condiciones, se hace la inspección y se coloca la oblea en el acto”, explicó.
Para realizar el trámite, los taxistas deben presentar la Verificación Técnica (BTB), póliza de seguro, DNI del titular e informe de dominio. Uno de los puntos más destacados del operativo es que este año no tiene costo.
“La inspección es totalmente gratuita. Antes tenía un valor cercano a los $11.800, pero la intendenta decidió no cobrarla. Tampoco se exige desinfección como requisito, aunque sí se controla que el vehículo esté limpio y en condiciones”, precisó Amaya.
En cuanto al estado de las unidades, la funcionaria aseguró que, en general, los vehículos llegan en buenas condiciones. “Los autos están impecables. Se detectan detalles menores, pero el nivel general es muy bueno”, señaló.
Además, indicó que se están aplicando criterios de flexibilidad en la transición hacia la nueva normativa. Por ejemplo, no se exigirá por ahora el cambio de ploteo ni que todos los taxímetros emitan ticket, aunque sí se controlan y precintan los dispositivos.
Sin embargo, Amaya advirtió sobre irregularidades detectadas en el servicio, especialmente en la terminal de ómnibus. “Recibimos muchas denuncias por taxímetros adulterados. En algunos casos, los pasajeros pagan entre un 50% y un 100% más. Por eso vamos a reforzar los controles permanentes en esa zona”, afirmó.
Regulación de plataformas
Uno de los ejes centrales del operativo es también avanzar en la regulación de las plataformas digitales de transporte. Según explicó la directora de Sutrappa, se notificó a las empresas para que presenten el listado de vehículos y conductores, aunque hasta ahora el cumplimiento es parcial.
“Se otorgó plazo hasta el 5 de agosto para que regularicen la situación. A partir de esa fecha, se realizarán controles y se aplicarán multas a quienes no cumplan con los requisitos”, indicó.
Entre las condiciones exigidas figuran la licencia profesional y el seguro para transporte de pasajeros.
Amaya reconoció que existe una fuerte competencia entre taxis y plataformas, y que el objetivo del municipio es equilibrar las condiciones. “No se busca quitar trabajo, sino ordenar la actividad. Queremos garantizar la seguridad del usuario y también proteger al sector del taxi, que viene siendo muy perjudicado”, sostuvo.
En ese sentido, adelantó que se analiza la posibilidad de empadronar a los conductores de aplicaciones y evaluar mecanismos para integrarlos al sistema formal.
“Hoy mucha gente recurre a estas plataformas porque quedó fuera del mercado laboral. Lo que se busca es tener un registro, saber quiénes trabajan y generar condiciones más equitativas”, explicó.