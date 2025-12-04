El Concejo capitalino tratará temas de transporte: boleto a $1.250, apps legales y nuevo “Sutrapa”

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán lleva al recinto temas clave en materia de transporte. En la sesión de hoy se define la regulación de las plataformas electrónicas en autos y en motos, la reinvención del servicio de taxis y la suba del boleto de colectivos pactada en $1.250. Además, otros seis temas completan lo que será una cita parlamentaria que promete un debate intenso y de gran relevancia.
En primer lugar, el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa) tal cual se lo conoce dejará de existir. La disposición que se someterá a votación ordena la derogación de la ordenanza madre de los taxis (la N° 3.713), que desde 2006 regula la actividad de los choferes de vehículos municipales. A su vez, crea el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), incluyendo al sector taximetrero y a las plataformas electrónicas de carácter privado (la sigla se diferencia de la anterior porque tiene una sola “p”).
El dictamen de la comisión de Transporte que encabeza José María Franco distingue entre el servicio de taxis (público con tarifa regulada) y el transporte privado (actividad de interés público), y a ambas impone disposiciones comunes: todos los conductores deben tener licencia profesional, DNI, seguro obligatorio; mantener trato respetuoso, vehículo en buen estado; cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y con una antigüedad máxima de 13 años por cada vehículo.
En particular, la iniciativa plantea al servicio de taxis como el único habilitado para la captación de pasajeros “por oportunidad” en la vía pública, e indica que su tarifa será fijada -como en la actualidad- por el Concejo Deliberante. El número de licencias se determinó conforme a una por cada 100 habitantes (alrededor de 5.900 licencias) y cada conductor deberá estar inscripto en el Registro de Conductores de Taxis y aprobar cursos de formación obligatorios.
Por su parte, los choferes de vehículos particulares deberán registrarse en un listado propio de plataformas digitales, donde las empresas deberán acreditar razón social y representante legal; funcionamiento del sistema de geolocalización y trazabilidad, entre otros. Además, en el articulado se incluye que las apps deberán garantizar el cumplimiento de las normativas municipales vigentes, incluyendo las obligaciones tributarias y la aceptación del régimen sancionatorio.
Requisitos y plazos
El proyecto exige a las plataformas una base de datos mínima con información de los conductores para fines de seguridad, debiendo respetarse la Ley de Protección de Datos Personales.
Con respecto a la tarifa, se reafirma que serán determinadas libremente por las plataformas digitales, bajo sus propios sistemas de precios.
En tanto, el Concejo otorga al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) facultades de fiscalización sobre todo el servicio de transporte en vehículo: además de requerir documentación, realizar inspecciones y requerir información a las agencias, la administración podrá aplicar sanciones como apercibimiento, multa, suspensión temporal del conductor y/o vehículo, retiro de la autorización municipal o clausura temporal o definitiva de la agencia.
Otro punto se refiere al período de adecuación posterior a la reglamentación (que deberá hacerse en los próximos 60 días corridos). Los prestadores de licencias de taxis y las agencias digitales contarán con un plazo de 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación (a cargo del Ejecutivo) para adecuarse a las disposiciones requeridas. Además, los conductores de apps tendrán 120 días corridos para adaptar su documentación y condiciones de prestación a lo establecido por la nueva norma.
Sobre las motos
Un segundo proyecto llevado al recinto se refiere a las obligaciones de las motos de transporte. Las motocicletas deberán contar con cédula identificatoria vigente, seguro de responsabilidad civil con cobertura al pasajero transportado y Verificación Técnica Vehicular (VTV) válida. Además, deberán reunir condiciones mínimas de cilindrada, frenos y otras condiciones mecánicas que serán establecidas en la reglamentación.
En tanto, el artículo que planteaba que el municipio podría poner cupos a la cantidad de motocicletas en circulación, según estudios de movilidad o de demanda, fue removido.
Para todo el sistema Sutrapa y para los transportes de dos ruedas, se dispone que los vehículos habilitados en otras jurisdicciones “solo podrán transitar y dejar pasajeros cuyo viaje se haya iniciado fuera del municipio”. Esto significa que un conductor de una ciudad aledaña solo podrá atravesar la Capital o llegar a ella como destino, y no podrá “en ningún caso aceptar viajes mediante plataformas digitales con origen en San Miguel de Tucumán ni operar como servicio de traslado desde el municipio hacia otras jurisdicciones”.
Sube el boleto
En línea con las modificaciones para el sistema de transporte de pasajeros en San Miguel de Tucumán, el Concejo Deliberante debatirá en el recinto el pedido de aumento para los colectivos requerido por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El mes pasado, los empresarios presentaron por mesa de entrada la solicitud de readecuación del valor de la tarifa de colectivos, actualmente en $950. El sector efectuó un estudio de costos que arroja un cálculo de $2.005,84 por pasaje, pero dejaron asentado que aceptarían una actualización de $1.500.
El cuerpo parlamentario definió a través de un dictamen que el incremento será del 30%. De esta manera, el boleto urbano pasará a costar $1.250 en Tucumán.
Los concejales de la Capital debatirán otros temas en el recinto: la creación de un programa de movilidad sustentable con “colectivos eléctricos”, una orden para que los semáforos funcionen ininterrumpidamente durante las noches del 24 y 31 de diciembre, declaraciones de interés municipal, entre otros proyectos.