El Concejo capitalino tratará temas de transporte: boleto a $1.250, apps legales y nuevo “Sutrapa”

En primer lugar, el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa) tal cual se lo conoce dejará de existir. La disposición que se someterá a votación ordena la derogación de la ordenanza madre de los taxis (la N° 3.713), que desde 2006 regula la actividad de los choferes de vehículos municipales. A su vez, crea el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), incluyendo al sector taximetrero y a las plataformas electrónicas de carácter privado (la sigla se diferencia de la anterior porque tiene una sola “p”).