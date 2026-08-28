Un policía custodiaba el millonario robo de cables en Barrio Sur: cayeron tras simular una obra pública

Resumen para apurados
- En Tucumán, un policía y falsos operarios fueron imputados por robar 2.500 kilos de cables de telefonía valuados en $37 millones en Barrio Sur el 25 de agosto.
- La banda simuló una obra pública con conos y carteles mientras el efectivo uniformado custodiaba la extracción de 400 metros de cable subterráneo.
- La Justicia dictó arresto domiciliario al agente y medidas cautelares para los cómplices, mientras continúa la búsqueda de dos prófugos del caso.
Lo que parecía una cuadrilla de mantenimiento trabajando a plena luz del alba en el corazón de Barrio Sur, resultó ser un golpe comando ejecutado con precisión quirúrgica. El pasado martes 25 de agosto, alrededor de las 6.30, una camioneta roja estacionó en la estratégica esquina de calles Rondeau y Chacabuco. Descendieron cuatro sujetos con ropa de trabajo azul y un policía de uniforme completo que, lejos de patrullar la zona, se apostó para custodiar una maniobra delictiva que dejó a miles de usuarios sin servicio de telefonía.
Una puesta en escena profesional
Los delincuentes no improvisaron. Según la investigación de la Unidad de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, el grupo desplegó conos reflectivos, cintas perimetrales y hasta carteles de desvío para simular una intervención legítima sobre una boca de tormenta. Mientras los transeúntes pasaban sin sospechar, los "obreros" cortaron y extrajeron 400 metros de cable subterráneo de alto grosor, equivalentes a 2.500 kilos de cobre.
Durante la audiencia de imputación, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci destacó la complejidad de la banda:. “Es un hecho sumamente grave donde han intervenido siete personas que fueron grabadas. Fue previamente planificado y con una distribución de tareas ya que contaban con herramientas necesarias para llevarlo a cabo, escogiendo el lugar y el horario nocturno para que no fueran advertidos. Contaban con la utilización de una camioneta para poder eventualmente trasladar estos cables y, sobre todo, entendemos que la circunstancia más agravante es que simularon una escena de legitimidad en el hecho al colocar conos reflectivos, cinta perimetral y un cartel de desvío, además, se valieron de la participación de un policía que estaba con su uniforme completo y con su arma reglamentaria custodiando la maniobra”, detalló.
La curiosa defensa del efectivo
El policía involucrado, un hombre de 35 años que se desempeña en el centro de monitoreo de Banda del Río Salí, dio una versión que sorprendió a los presentes. Al hacer uso de la palabra, intentó desligarse del robo al argumentar que él mismo había sido engañado por quienes lo contrataron de forma particular.
“A mí me contrataron para un servicio en negro. Pensaba que era una empresa tercerizada porque los obreros estaban bien vestidos. Hubo profesionalismo en el trabajo por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”, declaró el uniformado. Sin embargo, la fiscalía remarcó la contradicción de su relato y la gravedad de que un servidor público prestara su investidura y su arma reglamentaria para validar un ilícito que le costó a la empresa de telefonía damnificada unos $37.000.000.
Empleados públicos y deudas pendientes
La investigación reveló otros detalles inquietantes sobre los acompañantes del policía. Aunque al identificarse dijeron ser "trabajadores independientes", el Ministerio Público Fiscal detectó que tres de ellos serían empleados públicos (uno vinculado a la Legislatura y otros dos a la Municipalidad de la Capital). Además, se conoció que uno de los detenidos ya cuenta con una causa abierta por un robo de cables idéntico contra la misma empresa.
Tras cuatro horas de debate, y pese al pedido de prisión preventiva de la fiscalía, el juez interviniente decidió otorgar el arresto domiciliario por 40 días para el policía, previo pago de una caución de $3.000.000. Para los otros tres cómplices identificados, se dictaron medidas de menor intensidad y una caución de $2.500.000, mientras que otros dos sujetos que participaron del golpe permanecen prófugos.
La clave para desarticular a la banda fue el registro fílmico aportado por un empleado de la empresa afectada, material que ahora será peritado junto a seis teléfonos celulares secuestrados.