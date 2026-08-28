Un policía custodiaba el millonario robo de cables en Barrio Sur: cayeron tras simular una obra pública

Durante la audiencia de imputación, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci destacó la complejidad de la banda:. “Es un hecho sumamente grave donde han intervenido siete personas que fueron grabadas. Fue previamente planificado y con una distribución de tareas ya que contaban con herramientas necesarias para llevarlo a cabo, escogiendo el lugar y el horario nocturno para que no fueran advertidos. Contaban con la utilización de una camioneta para poder eventualmente trasladar estos cables y, sobre todo, entendemos que la circunstancia más agravante es que simularon una escena de legitimidad en el hecho al colocar conos reflectivos, cinta perimetral y un cartel de desvío, además, se valieron de la participación de un policía que estaba con su uniforme completo y con su arma reglamentaria custodiando la maniobra”, detalló.