Acusado de robar cables: “Chuchuwá” quedó detenido

Posteriormente, cerca de las 11.55, la damnificada volvió a observar al acusado en las inmediaciones de su domicilio y dio aviso al Sistema de Emergencias 911. Cuando el personal policial llegó al lugar, la mujer señaló a Pereyra como el presunto autor del robo, por lo que fue aprehendido a las 12.40. Además, los efectivos secuestraron un tramo de cable que había quedado en el lugar tras el corte que, según la acusación, habría realizado el sospechoso. El representante del Ministerio Público Fiscal informó que “Chuchuwá” ya recibió una condena de cumplimiento condicional por un hecho de características similares. Por esa razón, solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 15 días, planteo que fue aceptado por el juez interviniente