Seguridad

Acusado de robar cables: “Chuchuwá” quedó detenido

Se le dictó la prisión preventiva por 15 días.

Acusado de robar cables: “Chuchuwá” quedó detenido
Hace 2 Hs

Ángel Patricio Pereyra, conocido como “Chuchuwá” en el barrio ATE, seguirá detenido durante 15 días tras haber sido acusado de robar los cables de una vivienda de ese vecindario.

De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar fiscal Fernando Godoy Ponce, el lunes, alrededor de las 8, Pereyra se presentó en una vivienda ubicada en la esquina de Ezequiel Colombres y Gorriti, a la altura de avenida Américo Vespucio al 3.400. En esas circunstancias, habría cortado y sustraído el cableado correspondiente a la conexión eléctrica que unía el medidor de energía con la vivienda de la víctima, una mujer que reside sola junto a sus tres hijos menores de edad, llevándose una importante extensión del tendido eléctrico.

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Posteriormente, cerca de las 11.55, la damnificada volvió a observar al acusado en las inmediaciones de su domicilio y dio aviso al Sistema de Emergencias 911. Cuando el personal policial llegó al lugar, la mujer señaló a Pereyra como el presunto autor del robo, por lo que fue aprehendido a las 12.40. Además, los efectivos secuestraron un tramo de cable que había quedado en el lugar tras el corte que, según la acusación, habría realizado el sospechoso. El representante del Ministerio Público Fiscal informó que “Chuchuwá” ya recibió una condena de cumplimiento condicional por un hecho de características similares. Por esa razón, solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 15 días, planteo que fue aceptado por el juez interviniente

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