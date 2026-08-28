Vuelve recargado: lanzan un “Nokia 1100” resistente con batería para 40 días

El reciente lanzamiento de la empresa HMD Global promete satisfacer múltiples necesidades de comunicación actuales. En paralelo, simula casi una réplica de uno de los teléfonos celulares más clásicos de todos los tiempos, el Nokia 1100. Con una propuesta que tiene como bandera la resistencia y la extensa duración de la batería, este modelo intenta encontrarse con sus consumidores ideales en el mercado.