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Vuelve recargado: lanzan un “Nokia 1100” resistente con batería para 40 días

El nuevo celular de HMD Global combina el diseño robusto de los teléfonos clásicos con una batería que permite cargar otros dispositivos.

Vuelve recargado: lanzan un “Nokia 1100” resistente con batería para 40 días
Foto: Nokia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • HMD Global presentó en el mercado el Nokia 300 Charge, un móvil resistente inspirado en el clásico 1100 que busca garantizar comunicación continua.
  • El dispositivo incluye una batería de 3700 mAh con 40 días de autonomía, linterna LED potente y la función de cargar otros equipos mediante cable.
  • La propuesta refuerza la tendencia de teléfonos sencillos y ultradurables, orientados a evitar distracciones y servir de respaldo ante emergencias.
Resumen generado con IA

El reciente lanzamiento de la empresa HMD Global promete satisfacer múltiples necesidades de comunicación actuales. En paralelo, simula casi una réplica de uno de los teléfonos celulares más clásicos de todos los tiempos, el Nokia 1100. Con una propuesta que tiene como bandera la resistencia y la extensa duración de la batería, este modelo intenta encontrarse con sus consumidores ideales en el mercado.

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HMD Global, la empresa finlandesa fabricante y vendedora de teléfonos y tablets y responsable de Nokia, apostó por lo que ya funcionó una vez, pero en 2026, en un contexto en que los celulares cumplen muchas más funcionalidades de las que desempeñaban hace 23 años atrás, cuando el Nokia 1100 salió a la venta.

El celular que promete reemplazar al Nokia 1100

El nuevo Nokia 300 Charge reúne algunas características básicas, indispensables para no perder la comunicación y justas para no ofrecer grandes distracciones. La marca lo presentó como un teléfono diseñado para acompañarte durante todo el día, con una gran autonomía gracias al modo de batería externa que permite cargar dispositivos compatibles.

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Una de las cualidades que más llamó la atención del Nokia 300 Charge es que su batería de 3700 mAh puede resistir hasta 40 días en modo de espera y hasta 37 horas en conversación.  “Así, podrás enviar mensajes y llamar a tus seres queridos sin parar, manteniendo la comunicación fluida”, anunció Nokia.

Como accesorio, tiene una linterna LED de alta potencia, hasta cuatro veces más brillante que la linterna Nokia 105 que también ofrece la marca.

Energía para durar y compartir

La batería con función Power Bank está relacionada a una potencia sin límites. Significa que hay más energía para usar y compartir. Esta tecnología permite cargar otros teléfonos compatibles, accesorios y otros dispositivos compatibles directamente usando el Noki 300 Charge con un cable que viene incluído con el equipo.

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No solo el aspecto del software tendrá autonomía suficiente para funcionar, sino que el diseño también estuvo enfocado en crear un modelo resistente, tal como sucedía con el Nokia 1100. Está fabricado con una textura robusta y un agarre que facilita su sujeción. Además, se buscó una estética elegante y ligera para incluir el móvil en las actividades diarias cómodamente.

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