El celular más vendido en la historia sigue vigente: cuánto cuesta el Nokia 1100 en 2026

El clásico Nokia 1100 se mantiene como el celular más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades comercializadas en todo el mundo. A pesar de su éxito y vigencia dentro del segmento retro, este modelo no es compatible con aplicaciones actuales como WhatsApp.
Se trata de un dispositivo simple, fácil de usar y con una batería cuya duración puede extenderse hasta una semana con una sola carga. Esa combinación de practicidad y autonomía lo convirtió en una opción ideal para millones de usuarios alrededor del mundo. Incluso hoy, el Nokia 1100 continúa estando a la venta.
Aunque la industria tecnológica evoluciona de manera constante y la mayoría de los consumidores opta por teléfonos inteligentes, este modelo clásico sigue teniendo demanda dentro del mercado retro. Coleccionistas y usuarios que buscan un dispositivo confiable y a precio accesible todavía lo consideran una alternativa atractiva.
El teléfono puede encontrarse en plataformas de compraventa como eBay, además de sitios de subastas y tiendas especializadas en tecnología retro. El precio varía según el estado del equipo y si conserva sus accesorios originales, como la caja y el cargador.
En plataforma internacionales, los modelos disponibles suelen ofrecerse por debajo de los 50 dólares. Sin embargo, algunas unidades pueden superar los 100 dólares cuando el dispositivo no presenta uso previo o mantiene su embalaje original.
Características del Nokia 1100
La popularidad del Nokia 1100 se explica por su practicidad y comodidad. Su diseño incorpora una carcasa de goma antideslizante que ayuda a proteger el equipo frente a caídas y golpes. Además, la batería BL-5C permite una duración superior a una semana con una sola carga, una prestación que pocos teléfonos actuales pueden igualar.
En cuanto a sus funciones, ofrece llamadas, mensajes de texto, linterna y el tradicional juego Snake II. Su interfaz simple e intuitiva facilitó el acceso a la tecnología para millones de personas en todo el mundo, consignó Clarín.
Al no ser compatible con WhatsApp ni con aplicaciones modernas, el modelo también presentaba menos probabilidades de exposición a riesgos digitales y filtraciones de datos, una característica que hoy algunos usuarios valoran especialmente.