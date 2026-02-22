Secciones
El celular más vendido en la historia sigue vigente: cuánto cuesta el Nokia 1100 en 2026

Se trata de un dispositivo simple, fácil de usar y con una batería cuya duración puede extenderse hasta una semana con una sola carga.

Hace 2 Hs

El clásico Nokia 1100 se mantiene como el celular más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades comercializadas en todo el mundo. A pesar de su éxito y vigencia dentro del segmento retro, este modelo no es compatible con aplicaciones actuales como WhatsApp.

Se trata de un dispositivo simple, fácil de usar y con una batería cuya duración puede extenderse hasta una semana con una sola carga. Esa combinación de practicidad y autonomía lo convirtió en una opción ideal para millones de usuarios alrededor del mundo. Incluso hoy, el Nokia 1100 continúa estando a la venta.

Aunque la industria tecnológica evoluciona de manera constante y la mayoría de los consumidores opta por teléfonos inteligentes, este modelo clásico sigue teniendo demanda dentro del mercado retro. Coleccionistas y usuarios que buscan un dispositivo confiable y a precio accesible todavía lo consideran una alternativa atractiva.

El teléfono puede encontrarse en plataformas de compraventa como eBay, además de sitios de subastas y tiendas especializadas en tecnología retro. El precio varía según el estado del equipo y si conserva sus accesorios originales, como la caja y el cargador.

En plataforma internacionales, los modelos disponibles suelen ofrecerse por debajo de los 50 dólares. Sin embargo, algunas unidades pueden superar los 100 dólares cuando el dispositivo no presenta uso previo o mantiene su embalaje original.

Características del Nokia 1100

La popularidad del Nokia 1100 se explica por su practicidad y comodidad. Su diseño incorpora una carcasa de goma antideslizante que ayuda a proteger el equipo frente a caídas y golpes. Además, la batería BL-5C permite una duración superior a una semana con una sola carga, una prestación que pocos teléfonos actuales pueden igualar.

En cuanto a sus funciones, ofrece llamadas, mensajes de texto, linterna y el tradicional juego Snake II. Su interfaz simple e intuitiva facilitó el acceso a la tecnología para millones de personas en todo el mundo, consignó Clarín. 

Al no ser compatible con WhatsApp ni con aplicaciones modernas, el modelo también presentaba menos probabilidades de exposición a riesgos digitales y filtraciones de datos, una característica que hoy algunos usuarios valoran especialmente.

