¿Aún lo tenés en casa? Este es el valor del Nokia 1100 en la actualidad

Batería inagotable y otras características destacadas

Este celular reunía las características que hasta en 2025 son muy valoradas, como es el caso de la durabilidad de su batería BL-5C que también batía marcas. El almacén de energía del Nokia 1100 podía aguantar hasta una semana con un uso normal o hasta un mes en espera, aspecto que en la actualidad es prácticamente inconcebible de los teléfonos modernos.