¿Aún lo tenés en casa? Este es el valor del Nokia 1100 en la actualidad

Hace 22 años, una empresa finlandesa lanzaba el que sería uno de los celulares más confiables de la historia. Se trataba del Nokia 1100, un aparato que revolucionaría el mercado de los teléfonos móviles de ese momento, con su batería inagotable y su diseño indestructible, que le harían durar incluso hasta nuestros días.
El Nokia 1100 quedará registrado en la historia para siempre. Esta edición del 2003 es el celular más vendido del mundo, ya que, durante un período de seis años se comercializaron nada menos que 250 millones de unidades, según un informe de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.
Batería inagotable y otras características destacadas
Este celular reunía las características que hasta en 2025 son muy valoradas, como es el caso de la durabilidad de su batería BL-5C que también batía marcas. El almacén de energía del Nokia 1100 podía aguantar hasta una semana con un uso normal o hasta un mes en espera, aspecto que en la actualidad es prácticamente inconcebible de los teléfonos modernos.
Otros aspectos destacables del Nokia 1100 eran la linterna incorporada, una cubierta resistente con bordes antideslizantes, además de una alfombrilla de silicona con teclas grandes y fáciles de usar. También incluía funciones básicas, pero útiles, como recordatorios y despertador, lo que lo convirtió en un dispositivo confiable y accesible para millones de usuarios en todo el mundo.
¿Cuánto cuesta un Nokia 1100 hoy?
A día de hoy, el Nokia 1100 se volvió una reliquia y un auténtico artículo de colección. Es posible encontrar en plataformas como eBay unidades totalmente nuevas con la caja sellada, a un precio aproximado de 84 dólares, según un análisis de Infobae.
Las versiones de segunda mano, que también pueden encontrarse en el mercado, tienen un precio más reducido, que oscila entre los 22 y 30 dólares. Los vendedores afirman que están listos para usar ofrecen diferentes colores y hasta garantías.
El precio del Nokia 1100 al salir al mercado
En el momento de lanzamiento al mercado en agosto de 2003, el precio del Nokia 1100 rondaba los 100 dólares, en un momento de cambio para la industria móvil. Mientras otras compañías apostaban por incorporar pantallas a color y cámaras, Nokia optó por un enfoque distinto: lanzar un modelo sencillo, económico y de fácil acceso.
Al mantener un costo asequible, la marca facilitó la masificación del teléfono y cimentó su éxito mundial, especialmente en regiones como América Latina, Asia y África.