Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El juez Guillermo Taylor decidió prorrogar la preventiva, pero con la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, dejó claramente establecido que su decisión no debía afectar la medida que había dictado su par Soledad Hernández, que disponía que el acusado debía estar detenido hasta el 26 de diciembre. Pero nada de ello se cumplió, por lo que el fiscal Fernández comenzó a realizar una investigación sobre el caso.