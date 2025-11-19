Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Un ataque a tiros a una casa de una mujer que había denunciado la desaparición por unas horas de Javier “Chuky” Casanova, procesado por tenencia simple de droga y por haberse tiroteado con una facción rival, movilizó a la Policía y a la Justicia que están investigando el hecho.
Casanova fue acusado de haber participado de un tiroteo registrado en septiembre pasado (se informa por separado). El fiscal Mariano Fernández logró que se ordenara una serie de allanamientos para concretar su detención. En los allanamientos, la Policía no sólo logró detenerlo, sino que en su casa encontró unas 100 dosis de cocaína.
Por esa razón, a “Chuky” le abrieron dos expedientes: uno por narcomenudeo y otro por la balacera. En ambas causas se le dictó la prisión preventiva. El miércoles 11, en una audiencia el fiscal José Sanjuán solicitó que se prorrogara la medida cautelar. La defensa se opuso y aprovechó el debate para hacer una serie de planteos y denuncias sobre el procedimiento policial.
El juez Guillermo Taylor decidió prorrogar la preventiva, pero con la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, dejó claramente establecido que su decisión no debía afectar la medida que había dictado su par Soledad Hernández, que disponía que el acusado debía estar detenido hasta el 26 de diciembre. Pero nada de ello se cumplió, por lo que el fiscal Fernández comenzó a realizar una investigación sobre el caso.
Varios indicios
Hasta el momento, el fiscal descubrió las siguientes irregularidades:
- El organismo responsable informó a las 15.30 del miércoles 12 que no había pulseras disponibles. Sin embargo, Casanova llegó a la vivienda del Barrio Oeste II cerca de la medianoche con un dispositivo.
- El juez Taylor ordenó que se hiciera un informe técnico sobre la factibilidad de utilizar ese instrumento de seguimiento. Normalmente, esa tarea dura al menos un día. En este caso se habría resuelto en horas.
- El magistrado también había ordenado que, en caso de no haber pulseras, la Policía debería realizar rondas diarias por su vivienda para ver si el acusado cumplía con la medida. Fuentes de la fuerza confirmaron que no habían sido notificados de la resolución.
- El jueves 13, a las 6.04 de la mañana, el operador de turno del Centro de Monitoreo reportó que Casanova se había marchado de la vivienda. Personal del Servicio Penitenciario se presentó a las 7.30 y habría confirmado su ausencia. Sus defensores, Facundo Herrera y Patricio Char, desmintieron que el procesado haya abandonado su vivienda.
- Las autoridades judiciales se enteraron de la situación a las 9.44, cuando personal del Servicio Penitenciario se presentó en la casa de Casanova y lo encontró en el lugar. De allí fue trasladado al penal de Benjamín Paz.
El mensaje
Centro de Monitoreo es el nombre de la oficina que tiene la responsabilidad de controlar las alertas que emiten los dispositivos cuando, por ejemplo, un acusado de violencia de género se acerca a la víctima o porque una persona abandonó el lugar donde debería estar cumpliendo el arresto domiciliario. Esta tarea es desarrollada por civiles.
Una mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, fue la que redactó el informe que avisó de la ausencia de “Chuky”. El sábado a la madrugada, la casa de esta trabajadora fue baleada por desconocidos. “Fue un mensaje claro”, dijo un investigador que constató el ataque.
La víctima realizó la denuncia que fue presentada en Tribunales. El fiscal Fernández también investigaría esta balacera, ya que considera que puede estar vinculada a la extraña situación del traslado de Casanova.
“No estábamos al tanto de este caso. Pero desde ya negamos que él haya tenido que ver con el hecho. No sería capaz de entorpecer la investigación cuando está cerca de ser sobreseído en los dos expedientes. Puede ser una maniobra en su contra”, comentó Herrera.
Las sospechas apuntan al personal del Servicio Penitenciario. Según los investigadores, son los únicos que podrían haber tenido acceso a la información de la persona que había detectado la irregularidad. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que se inició un sumario administrativo para aclarar el caso y el resultado de los mismos serán presentados a la Justicia, más allá de la investigación.
Tribunales: los avances en la causa del tiroteo
La pericia balística que se realizó el lunes puede ser clave para el futuro procesal de Javier “Chuky” Casanova en la causa en la que se investiga el enfrentamiento que hubo a la salida de una fiesta electrónica que se desarrolló el 21 de septiembre en Tafí Viejo.
Según la investigación que realizó el fiscal Mariano Fernández, el grupo del joven oriundo del barrio Oeste II se enfrentó al que lideraba Facundo Ale, que también fue procesado.
En principio se pensó que el origen del tiroteo podría haberse tratado de una lucha por el poder la barra brava de San Martín, pero después surgieron indicios de que podría haber estado vinculada a cuestiones narcos.
Hasta el momento, no hay persona que haya indicado que “Chuky” haya estado en ese lugar. Por esa razón, la pericia balística es considerada clave para determinar su participación en el hecho. Patricio Char y Facundo Herrera, defensores de Casanova, señalaron que su asistido debería quedar en libertad ni bien se confirme que las vainas que encontraron en el lugar no fueron disparadas por el arma que fue secuestrada el día que fue detenido.
Sin embargo, “Chuky” podría ser acusado de tenencia de armas, delito que contempla una pena efectiva. Los representantes legales del acusado indicaron que el arma fue secuestrada en un operativo irregular al que pretenden que se lo declare nulo.