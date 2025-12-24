Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

El Ministerio Público Fiscal solicitará el sobreseimiento de Javier “Chucky” Casanova en el marco de la investigación que había abierto en su contra por un tiroteo ocurrido en una fiesta de música electrónica, en el que también estuvo involucrado Facundo Ale.
El pasado 21 de septiembre se produjo un violento enfrentamiento a la salida de una fiesta en Tafí Viejo. En la primera instancia del proceso, los pesquisas señalaron como los principales involucrados en la balacera a Anaya González, a “Chucky” Casanova y a Facundo Ale. En el marco de la investigación, el fiscal Mariano Fernández ordenó que se realizaran múltiples allanamientos en el barrio Oeste II, San Expedito, Yerba Buena y Alderetes. En una de las viviendas donde residía “Chuky”, los policías hallaron unas 100 dosis de droga y una pistola que podría haber sido utilizada en el enfrentamiento.
Dos procesos
Por esa razón, Casanova afrontó dos procesos. Fernández lo acusó como autor de los delitos de abuso de armas, portación de arma de guerra sin autorización legal (por el tiroteo), y tenencia de arma de guerra sin autorización legal (por los secuestros del allanamiento).
Ayer se había programado una audiencia en la cual el MPF iba a solicitar el sobreseimiento de “Chucky”. Según explicó el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, tras avanzar en la instrucción de la causa, peritar el arma secuestrada, llegaron a la conclusión de que el acusado no era autor de los delitos de abuso de arma ni de portación de arma de guerra. También iban a exponer un convenio de juicio abreviado al que arribaron con Casanova y su defensor, Facundo Herrera, por la causa de tenencia de arma de guerra sin autorización legal.
Mientras Guerra realizaba su exposición, la jueza Isolina Apás Pérez De Nucci lo interrumpió para advertirle que no podría dar seguimiento a los puntos que iban a tratarse ya que Facundo Ale, que aparece mencionado en la causa como víctima, no había sido notificado de la audiencia.
Por este motivo, las partes acordaron reagendar el debate para el próximo viernes, fecha que coincide con el cumplimiento de la medida de prisión preventiva que pesa sobre Casanova.