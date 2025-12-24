Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Ayer se había programado una audiencia en la cual el MPF iba a solicitar el sobreseimiento de “Chucky”. Según explicó el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, tras avanzar en la instrucción de la causa, peritar el arma secuestrada, llegaron a la conclusión de que el acusado no era autor de los delitos de abuso de arma ni de portación de arma de guerra. También iban a exponer un convenio de juicio abreviado al que arribaron con Casanova y su defensor, Facundo Herrera, por la causa de tenencia de arma de guerra sin autorización legal.