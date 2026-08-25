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La Fiesta del Caballo de Trancas ya tiene fecha y aprovechará un fin de semana largo

Trancas será escenario de cuatro jornadas dedicadas a la tradición, los caballos, la música y las expresiones criollas.

La Fiesta del Caballo de Trancas ya tiene fecha y aprovechará un fin de semana largo
Instagram Municipalidad de Trancas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Trancas confirmó que la XXVII Fiesta del Caballo se realizará del 8 al 11 de octubre en el Club Deportivo para celebrar las tradiciones criollas.
  • El evento fue programado estratégicamente para coincidir con el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, facilitando el descanso y la llegada de visitantes.
  • Próximamente se anunciarán la cartelera de artistas y la venta de entradas, impulsando la actividad turística y cultural en la temporada de festivales tucumanos.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Trancas ya empezó a gestionar la edición XXVII de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Esta semana se dio a conocer oficialmente cuándo será el próximo encuentro que tendrá como protagonistas, una vez más, a los mejores equinos de la temporada.

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Las localidades de todo Tucumán se preparan para iniciar una de las etapas más fuertes de festivales del año. Este octubre, Trancas volverá a convertirse en el corazón de la tradición, según señalaron desde la propia organización. Para aprovechar al máximo el evento, su cronograma se sincronizará con el del único feriado de octubre.

Cuándo será la Fiesta del Caballo de Trancas

Tal como se esperaba, la Municipalidad de Trancas decidió aprovechar el fin de semana extendido que está programado en el calendario. Desde el año pasado se sabe que el único feriado nacional que tendrá octubre será el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza.

Por eso, la gran convocatoria marcó cita para el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre. La noche de cierre del gran festival fue dispuesta ese domingo adrede, porque el lunes 12, feriado, supondrá el tiempo necesario para descansar después de una noche demostración de destreza de caballos, muestras, música y baile.

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Las cuatro noches se desarrollarán en el Club Deportivo de Trancas, pero aún no se anunció la cartelera de artistas ni la fecha de inicio de venta de las entradas.

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Ya tiene fecha el Festival Nacional del Limón

El Festival Nacional del Limón llegará en su 54.ª edición a las instalaciones del Club Atlético Villa Mitre. Como cada año, ofrecerá espectáculos multitudinarios en dos noches consecutivas para disfrutar de la música a días de la llegada de la primavera.

Los visitantes podrán disfrutar de las propuestas de danza, comidas regionales, artesanías y diferentes expresiones vinculadas a la cultura local, según informó la Municipalidad de Tafí Viejo, entre el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

La celebración representa cada año un importante punto de encuentro para las familias y genera, además, un movimiento significativo para artistas, emprendedores y trabajadores de la ciudad.

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El festival se inició en 1971 gracias a la voluntad y gestión de socios del Club Atlético Villa Mitre, donde hoy se sigue celebrando el evento. El objetivo desde un principio fue organizar una celebración para conmemorar la culminación de la zafra del limón. Con el correr del tiempo, la iniciativa se transformó en una de las festividades más esperadas de la ciudad, vinculando la producción citrícola con la música, las tradiciones y la identidad comunitaria.

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