La Fiesta del Caballo de Trancas ya tiene fecha y aprovechará un fin de semana largo

El festival se inició en 1971 gracias a la voluntad y gestión de socios del Club Atlético Villa Mitre, donde hoy se sigue celebrando el evento. El objetivo desde un principio fue organizar una celebración para conmemorar la culminación de la zafra del limón. Con el correr del tiempo, la iniciativa se transformó en una de las festividades más esperadas de la ciudad, vinculando la producción citrícola con la música, las tradiciones y la identidad comunitaria.