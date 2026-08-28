La nueva camiseta de Boca que sorprende a los hinchas: qué historia hay detrás del diseño

Resumen para apurados
- Boca Juniors presentó en La Bombonera su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, con un diseño que homenajea a los fundadores y orígenes del club.
- El modelo blanco con bastones azules evoca la primera casaca de 1906 y la suplente de 2006/07, inspirándose en las raíces de los inmigrantes genoveses de La Boca.
- La indumentaria ya está disponible a la venta y se perfila para ser estrenada el próximo 2 de septiembre ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.
Boca presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, una indumentaria que apuesta por un diseño diferente al tradicional y recupera elementos vinculados con los orígenes de la institución.
La casaca tiene una base blanca con finos bastones verticales en azul marino, una franja horizontal blanca en el pecho y cuello redondo a tono. También aparecen las clásicas tres tiras de Adidas sobre los hombros y el logo Trefoil de la marca alemana.
El lanzamiento se realizó en La Bombonera, con una presentación especial en la renovada platea L y una proyección sobre los palcos del estadio. Desde Boca definieron el modelo como un homenaje a los orígenes de la pasión "Xeneize".
La inspiración principal está relacionada con dos camisetas históricas. Por un lado, toma referencias del modelo alternativo utilizado durante la temporada 2006/07, mientras que también recupera elementos de la primera camiseta de la historia de Boca, utilizada en 1906, con fondo blanco y líneas oscuras.
Además, el concepto elegido para acompañar el lanzamiento fue “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, en referencia a la identidad del club y a sus raíces vinculadas con los inmigrantes genoveses que formaron parte de la historia del barrio.
Un homenaje a los fundadores y a los inicios del club âï¸ððð #adidasFootball pic.twitter.com/LPsh0qA9oT— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 28, 2026
Cuándo sale a la venta y cuándo podría estrenarse
La nueva camiseta estará disponible para los hinchas desde este viernes a las 10 de la mañana. En cuanto a su estreno oficial en un partido, no será utilizada este viernes ante Lanús por el Torneo Clausura.
La primera posibilidad sería el miércoles 2 de septiembre, cuando Boca enfrente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su debut.