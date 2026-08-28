La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

Jankunas también buscó salir de su zona de confort. En 2021 se instaló en Países Bajos para jugar en Victoria Dames, experiencia que le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha. Después regresó a la Argentina y, en 2026, eligió incorporarse a Náutico Hacoaj para mantenerse cerca de los entrenamientos de Las Leonas y poner el foco en el Mundial. “Hoy estar acá es poner prioridad 100% a los objetivos que tengo con Las Leonas”, había explicado.