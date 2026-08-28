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La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

La delantera tiene 27 años, suma 121 goles con la Selección y construyó una carrera marcada por títulos, Juegos Olímpicos y Mundiales.

PROTAGONISTA. Julieta Jankunas, una de las figuras de Las Leonas durante el Mundial de hockey.
PROTAGONISTA. Julieta Jankunas, una de las figuras de Las Leonas durante el Mundial de hockey.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Jankunas clasificó a Las Leonas a la final del Mundial de hockey tras anotar el gol decisivo en la semifinal frente a Australia.
  • Con 27 años y 121 goles internacionales, la delantera cordobesa suma medallas olímpicas, experiencia en Europa y formación en Psicología.
  • El seleccionado argentino buscará consagrarse campeón mundial ante Países Bajos, con Jankunas consolidada como referente clave del ataque.
Resumen generado con IA

A los cuatro años empezó a jugar al hockey casi de casualidad, después de haber probado con la gimnasia rítmica. Más de dos décadas después, Julieta Jankunas se convirtió en la heroína de Las Leonas al marcar el gol del triunfo ante Australia que clasificó al seleccionado argentino a la final del Mundial. Con apenas 27 años, la cordobesa ya acumula 121 goles con la camiseta celeste y blanca y es una de las delanteras más experimentadas del plantel.

Su historia con el hockey comenzó en Córdoba, de la mano de su madre, que también practicaba ese deporte. Primero pasó por el Club Tala y luego se incorporó al Club Universitario. Su talento apareció rápidamente: a los 15 años ya integraba Las Leoncitas y fue goleadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, donde convirtió 19 tantos y consiguió la medalla de bronce.

El crecimiento continuó en las categorías juveniles y tuvo su gran salto cuando tenía 17 años, al incorporarse a Las Leonas. Un año después se mudó a Buenos Aires para jugar en Club Ciudad y concentrarse de lleno en su carrera. Desde entonces, acumuló títulos y podios con el seleccionado: fue campeona panamericana en Lima 2019 y Santiago 2023, ganó la medalla de plata en Tokio 2020 y París 2024 y también fue subcampeona mundial en 2022.

Jankunas también buscó salir de su zona de confort. En 2021 se instaló en Países Bajos para jugar en Victoria Dames, experiencia que le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha. Después regresó a la Argentina y, en 2026, eligió incorporarse a Náutico Hacoaj para mantenerse cerca de los entrenamientos de Las Leonas y poner el foco en el Mundial. “Hoy estar acá es poner prioridad 100% a los objetivos que tengo con Las Leonas”, había explicado.

La otra faceta de Julieta Jankunas: estudia Psicología

Fuera del hockey, la cordobesa también construyó otro camino. Jankunas cursó la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Palermo, una elección vinculada a su interés por el coaching, la psicología grupal y el impacto de la salud mental en el deporte de alto rendimiento. Para ella, encontrar un equilibrio fuera de la cancha también resulta fundamental para poder disfrutar de la competencia.

Ahora, con el número 28 en la espalda y el apodo “Janku” entre sus compañeras, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El gol ante Australia la convirtió en la protagonista de una clasificación histórica y le permitió a Las Leonas meterse en la definición del Mundial, donde enfrentarán a Países Bajos en busca del título.

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