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Día del empleado de comercio 2026: qué día será el feriado y qué se sabe hasta ahora

El Día del Empleado de Comercio será el 26 de septiembre de 2026, pero como la fecha cae sábado, todavía no está confirmado si el feriado se trasladará a otro día. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Día del Empleado de Comercio 2026: ¿se traslada el feriado porque cae sábado?
Día del Empleado de Comercio 2026: ¿se traslada el feriado porque cae sábado? Examedia
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, el Día del Empleado de Comercio 2026 caerá sábado 26 de septiembre y aún no se confirmó si FAECYS trasladará la jornada de descanso.
  • La fecha rige bajo el CCT 130/75 con condiciones de feriado nacional; en años previos el asueto se reubicó para beneficio de los trabajadores del sector.
  • La resolución gremial será clave para que shoppings, cadenas y comercios planifiquen su operatividad y determinen el esquema de pago de la jornada.
Resumen generado con IA

El día del empleado de comercio se conmemora en Argentina cada 26 de septiembre y en 2026 la fecha caerá sábado. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre un eventual traslado del día de descanso a otra jornada.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) todavía no difundió un comunicado para establecer si el asueto se trasladará, como ocurrió en algunos años anteriores.

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La normativa establece un régimen especial para esta jornada, por el cual los empleados alcanzados no deben prestar tareas y mantienen su remuneración habitual, bajo condiciones similares a las previstas para los feriados nacionales.

La fecha alcanza a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que regula la actividad mercantil en el país y comprende a una gran cantidad de trabajadores de distintos rubros.

Día del Empleado de Comercio 2026: a quiénes alcanza

El 26 de septiembre contempla a los trabajadores que se encuentran comprendidos dentro del régimen de empleados de comercio. El sector incluye actividades muy diversas, entre ellas supermercados, tiendas de indumentaria, perfumerías, comercios de electrodomésticos, mayoristas y minoristas.

Debido a esto, cada año la fecha suele tener un impacto importante en la actividad comercial. Supermercados, shoppings, grandes cadenas y locales pueden modificar sus horarios o permanecer cerrados, aunque la modalidad concreta depende de cada establecimiento.

¿Los comercios pueden abrir durante el Día del Empleado de Comercio?

La fecha no implica necesariamente que todos los comercios deban cerrar sus puertas. Pueden existir establecimientos que funcionen durante esa jornada, pero los trabajadores alcanzados por el convenio conservan los derechos laborales correspondientes.

En caso de que un empleado de comercio deba trabajar durante ese día, la jornada debe ser remunerada de acuerdo con las disposiciones aplicables al trabajo durante un feriado.

Por el contrario, quienes no sean convocados a prestar tareas mantienen su remuneración habitual.

¿Cuándo será el feriado por el Día del Empleado de Comercio en 2026?

La fecha establecida es el sábado 26 de septiembre de 2026. Sin embargo, todavía resta conocer si habrá un traslado del descanso a otro día de la semana.

Hasta el momento, FAECYS no confirmó oficialmente una jornada alternativa para 2026. Por eso, cualquier modificación del calendario deberá esperar a una comunicación formal de la organización.

La definición será relevante tanto para los trabajadores del sector como para supermercados, shoppings, grandes cadenas y comercios que deberán organizar su funcionamiento para esa fecha.

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