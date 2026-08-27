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Tras los aumentos, cuánto cobrará un empleado de comercio en septiembre 2026

El sueldo de vendedores, administrativos, cajeros, auxiliares y trabajadores de maestranza.

ESCALA salarial empleados de comercio septiembre 2026
ESCALA salarial empleados de comercio septiembre 2026 Examedia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Empleados de comercio en Argentina perciben en septiembre 2026 sueldos de agosto con una suba del 1,9% y un bono de $25.000, según el acuerdo paritario del sector.
  • La pauta trimestral pactada entre FAECYS y cámaras empresariales suma un 5,7% total, fijando salarios básicos que van desde $1.305.461 hasta $1.373.824 más adicionales.
  • Las partes revisarán la paritaria en octubre de 2026 y, desde diciembre, integrarán gradualmente al básico una suma no remunerativa de $120.000 hasta mayo de 2027.
Resumen generado con IA

Los empleados de comercio recibirán en septiembre de 2026 los salarios correspondientes a agosto, con el segundo tramo del aumento acordado en la última paritaria del sector.

El acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) contempla una recomposición salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre.

La suba se aplica en tres tramos del 1,9% mensual, calculados sobre los salarios básicos correspondientes a junio de 2026.

Por lo tanto, los haberes de agosto, que los trabajadores percibirán durante septiembre, incorporan el segundo aumento del período.

Cuánto cobra un empleado de comercio en septiembre 2026

La escala salarial correspondiente a agosto de 2026 establece distintos salarios básicos según la categoría y la actividad desarrollada.

En términos generales, los valores parten de $1.305.461 para Maestranza Categoría A y llegan a $1.373.824 para Administrativos Categoría F y Vendedores Categoría D.

A estos montos deben sumarse, según corresponda, los adicionales establecidos por el convenio colectivo y otros conceptos que integran la liquidación salarial.

Salarios de Maestranza

Categoría A: $1.305.461

Categoría B: $1.308.793

Categoría C: $1.320.464

Salarios de Administrativos

Categoría A: $1.317.965

Categoría B: $1.322.971

Categoría C: $1.327.970

Categoría D: $1.342.978

Categoría E: $1.355.482

Categoría F: $1.373.824

Salarios de Cajeros

Categoría A: $1.322.132

Categoría B: $1.327.970

Categoría C: $1.335.474

Salarios de Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Salarios de Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824


Bono de $25.000 para empleados de comercio

Además del aumento salarial, los trabajadores recibirán en septiembre la segunda cuota de una asignación extraordinaria de $50.000 acordada en la paritaria.

El bono se dividió en dos pagos de $25.000 cada uno. La primera cuota correspondió a los haberes de julio, mientras que la segunda se abona con los salarios de agosto, que se cobran durante septiembre.

En el caso de trabajadores con jornadas parciales, discontinuas o reducidas, la asignación se paga de manera proporcional a las horas trabajadas.

Qué pasará con la suma no remunerativa de $120.000

La paritaria también estableció la continuidad de una suma fija no remunerativa de $120.000.

Su incorporación al salario básico comenzará en diciembre de 2026 y se realizará de manera gradual en seis cuotas mensuales de $20.000, hasta mayo de 2027.

El cronograma previsto es:

Diciembre de 2026: $20.000 pasan al básico.

Enero de 2027: otros $20.000.

Febrero de 2027: otros $20.000.

Marzo de 2027: otros $20.000.

Abril de 2027: otros $20.000.

Mayo de 2027: últimos $20.000.

De esta manera, la totalidad de la suma de $120.000 quedará incorporada a los salarios básicos a partir de mayo de 2027.

Adicionales que pueden aumentar el sueldo de los empleados de comercio

Los salarios básicos no necesariamente representan el monto final que recibe cada trabajador. El convenio contempla diferentes adicionales y suplementos que dependen de las tareas, la antigüedad y las condiciones laborales.

Entre ellos se encuentran:

Adicional por armado de vidriera: $46.042,28.

Adicional para Cajeros Categorías A y C: $144.198,68.

Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83.

Adicional por antigüedad: 1% por cada año trabajado en la empresa.

Adicional por presentismo: se calcula sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos correspondientes a la liquidación.

Adicional por kilometraje para ayudante de chofer: $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros y $118,71 por kilómetro cuando se supera esa distancia.

Adicional por kilometraje para chofer: $118,55 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros y $138,25 cuando se supera ese radio.

Por lo tanto, el salario final de un empleado de comercio puede superar el básico establecido en la escala según la categoría, la antigüedad, los adicionales correspondientes y la jornada laboral.

Cuándo será el próximo aumento para empleados de comercio

El acuerdo contempla una cláusula de revisión en octubre de 2026. En esa instancia, los representantes sindicales y empresarios volverán a analizar la evolución de los salarios y de los principales indicadores económicos.

El resultado de esa revisión determinará si se acuerdan nuevos aumentos para los trabajadores de comercio durante los últimos meses de 2026.

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