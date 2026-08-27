Tras los aumentos, cuánto cobrará un empleado de comercio en septiembre 2026

El acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) contempla una recomposición salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre.