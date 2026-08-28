El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que propone declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz. La iniciativa busca rendir un homenaje oficial a la figura del prócer tucumano en reconocimiento a su capacidad estratégica durante la Batalla de Tucumán de 1812, sus valiosos aportes en el Congreso de 1816 para la Declaración de la Independencia y su visión de país al sentar las bases del federalismo en 1820.