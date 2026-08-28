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Video: así se vio el último eclipse lunar del año

El eclipse lunar parcial profundo de agosto 2026 fue el último fenómeno astronómico del año: la Luna adquirió una tonalidad rojiza y el 96,2% de su superficie quedó cubierta por la umbra terrestre.

Eclipse lunar de agosto 2026: cómo fue el último fenómeno astronómico del año
Eclipse lunar de agosto 2026: cómo fue el último fenómeno astronómico del año La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Entre el 27 y 28 de agosto de 2026, un eclipse lunar parcial profundo tiñó la Luna de rojo y cubrió el 96,2% de su superficie, siendo visible en toda América.
  • El fenómeno duró más de cinco horas y media durante la Luna llena, cerrando el calendario astronómico de 2026 con más del 12% de la población mundial con vista completa.
  • La atención astronómica pasa a 2027, año que incluirá cinco eclipses, iniciando el 6 de febrero con un eclipse solar anular visible en Argentina y Chile.
Resumen generado con IA

El último eclipse de 2026 se produjo entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. Se trató de un eclipse lunar parcial profundo, un fenómeno que hizo que la Luna adquiriera una llamativa tonalidad rojiza y cobriza.

Según el sitio especializado Time and Date, durante el evento el 96,2% de la superficie de la Luna quedó dentro de la umbra terrestre, la parte más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta. Por este motivo, el satélite natural presentó un aspecto similar al de una conocida “Luna de Sangre”.

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Como ocurre con todos los eclipses lunares, el fenómeno coincidió con la fase de Luna llena y pudo observarse desde aquellas regiones del planeta donde era de noche durante el desarrollo del evento.

Dónde se vio el eclipse lunar de agosto 2026

El eclipse pudo seguirse de principio a fin desde América del Sur y América del Norte, ya que la Luna permaneció sobre el horizonte durante toda la noche. En determinadas zonas de Asia occidental, la observación fue parcial y dependió de la ubicación de cada sitio.

En Europa y África, en cambio, el fenómeno comenzó a observarse durante las primeras horas del 28 de agosto, antes del amanecer. Sin embargo, en esas regiones la Luna se ocultó por el horizonte antes de que terminaran todas las etapas del eclipse.

Cuánto duró el eclipse lunar

El eclipse lunar parcial de agosto tuvo una duración total aproximada de cinco horas y 38 minutos, si se toman en cuenta todas las fases del fenómeno.

De acuerdo con Time and Date, unas 987.000 personas, equivalentes al 12,16% de la población mundial, tuvieron la posibilidad de observar el eclipse completo, desde su inicio hasta el final.

El momento más llamativo fue cuando la sombra de la Tierra cubrió casi toda la superficie lunar, dejando apenas una pequeña porción fuera de la umbra y generando la característica apariencia rojiza.

Cuándo serán los próximos eclipses

El eclipse lunar de agosto marcó el cierre del calendario de eclipses de 2026. Sin embargo, 2027 tendrá una agenda especialmente cargada para los aficionados a la astronomía, con cinco eclipses: dos solares y tres lunares.

El primero llegará el 6 de febrero de 2027, con un eclipse solar anular. Se trata del denominado “anillo de fuego”, cuya franja de anularidad atravesará sectores de Chile y la Argentina. El fenómeno también podrá observarse de manera parcial desde una región mucho más amplia de Sudamérica.

Luego, el 20 de febrero, se producirá un eclipse lunar penumbral que será visible desde buena parte de América, Europa, África y Asia.

La fecha más destacada del calendario será el 2 de agosto de 2027, cuando ocurrirá un eclipse total de Sol. La franja de totalidad atravesará, entre otros lugares, el sur de España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

En el punto de máxima duración, la totalidad se extenderá durante aproximadamente seis minutos y 23 segundos, convirtiendo al fenómeno en uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década. El calendario de eclipses de 2027 se completará con otros dos fenómenos lunares penumbrales, previstos para el 18 de julio y el 17 de agosto.

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