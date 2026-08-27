La reforma electoral vuelve al Congreso y el Gobierno sale a buscar votos

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional buscará reabrir en las próximas semanas el debate en el Senado para eliminar o suspender las PASO y optimizar el calendario de gestión.
- Tras frenar el debate por falta de consenso, el oficialismo negocia con la UCR, el PRO y gobernadores reformas en las primarias y el financiamiento político.
- La aprobación dependerá de lograr mayorías legislativas, mientras en el oficialismo admiten que la suspensión temporal de las PASO asoma como la vía más viable.
La Libertad Avanza (LLA) volverá a intentar avanzar en el Senado con la reforma electoral. La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que el oficialismo buscará reabrir en las próximas semanas el debate sobre el proyecto, que tiene entre sus principales ejes la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
La discusión tuvo hasta ahora una sola jornada de tratamiento. Sin embargo, el oficialismo decidió no continuar con el debate en comisión ante la dificultad para alcanzar un consenso que le permita reunir los votos necesarios.
En declaraciones al canal A24, Bullrich anticipó que la negociación volverá a ocupar un lugar central en la agenda legislativa y relativizó la diferencia entre eliminar las PASO o suspenderlas por un período.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó.
El argumento del Gobierno: el calendario electoral
Uno de los principales argumentos de LLA para impulsar la modificación es el impacto que las elecciones primarias tienen sobre el calendario de gestión.
Bullrich sostuvo que mantener las PASO supone resignar una parte importante del tiempo de gobierno durante el próximo año. “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, señaló.
Sin embargo, la senadora aclaró que eliminar las primarias obligatorias no significa que los partidos deban abandonar sus mecanismos internos para definir candidatos. “Los partidos tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos, porque no se puede elegir todos centralizadamente o a dedo”, planteó.
Las tres alternativas que analiza el Gobierno
Según publicó Infobae, el Gobierno estudia actualmente tres escenarios para modificar el esquema electoral.
Uno de ellos es la eliminación definitiva de las PASO. Otro contempla suspender las primarias durante un ciclo, como ocurrió con las elecciones legislativas de 2025. La tercera alternativa consiste en establecer una primaria que no tenga carácter obligatorio.
La discusión, sin embargo, está condicionada por la posibilidad de reunir acuerdos políticos que garanticen los votos necesarios.
Fuentes de la mesa política citadas por ese medio señalaron que “no hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables”. También advirtieron que ningún espacio está dispuesto a resignar una herramienta electoral sin contar con garantías.
La negociación con la UCR, el PRO y los gobernadores
Con ese escenario, el oficialismo deberá concentrar buena parte de sus esfuerzos en los bloques que pueden aportar votos para construir una mayoría en el Senado.
Bullrich enumeró cuáles serán algunos de los espacios que buscará convencer. “Convencer a la Unión Cívica Radical, que tiene diez senadores; convencer al PRO; convencer a los partidos provinciales que nos acompañan”, sostuvo en A24.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomó el diálogo con los gobernadores, según pudo saber este medio. La intención es ampliar los acuerdos políticos y avanzar en entendimientos que excedan la discusión estrictamente parlamentaria.
Qué otros cambios incluye la reforma
La iniciativa que impulsa el oficialismo no se limita a las PASO. Bullrich adelantó que la discusión también alcanzará el financiamiento público de los partidos políticos, los espacios cedidos en televisión y la existencia de agrupaciones que la senadora calificó como “partidos truchos”.
“Hay un montón de partidos que son truchos”, afirmó, y planteó como uno de los objetivos “bajar la plata pública en la política”.
Otro de los puntos en análisis es la reducción de la publicidad electoral. Desde el Gobierno sostienen que existe una saturación de mensajes durante los años electorales y cuestionan el volumen de propaganda que se emite.
“En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada”, argumentó una fuente consultada sobre la iniciativa.
Dudas sobre el futuro del proyecto
Dentro del propio oficialismo conviven distintas miradas sobre las posibilidades concretas de que la reforma electoral avance.
Una fuente con acceso al despacho presidencial fue contundente al evaluar el escenario: “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”.
Otros sectores de la administración mantienen una visión más optimista, aunque reconocen que los primeros acuerdos electorales comenzarían a definirse recién en octubre.
El proyecto ingresó por el Senado, pero todavía no cuenta con los votos necesarios para llegar al recinto. Por eso, durante las próximas semanas, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con sus aliados y con los bloques que podrían resultar decisivos para definir el futuro de la reforma electoral.