La reforma electoral vuelve al Congreso y el Gobierno sale a buscar votos

La Libertad Avanza (LLA) volverá a intentar avanzar en el Senado con la reforma electoral. La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que el oficialismo buscará reabrir en las próximas semanas el debate sobre el proyecto, que tiene entre sus principales ejes la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.